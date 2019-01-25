索罗斯达沃斯回忆在中国失败原因 曝光与赵紫阳关系

近日，美国金融大鳄索罗斯现身达沃斯世界经济论坛年会。他回忆了自己开放社会基金会在中国失败原因以及与中共前总书记赵紫阳关系。





德国之声

1

月

25

日报道，索罗斯（

George Soros

）回忆道，他在

1979

年创立了开放社会基金会，从此致力于开启封闭式社会，提倡批判性思考的工作，并在多个共产党国家取得成效，包括苏联，但是他却在中国遇到阻碍。





索罗斯回忆，

1986

年

10

月他获得中国一家智库领导人陈一咨的支持，与一些有兴趣复制匈牙利经验的人共组了

“

中国基金会

”

。陈一咨背后也得到了时任中国总理赵紫阳以及政策秘书鲍彤的支持。





但是，随后因为中国内部的反对声音，陈一咨被调往他职，基金会也被政治警察控制，基金会最后随着赵紫阳被废黜而关闭。





德国之声指出，索罗斯在中国组建基金会的失败经验，为后续他的评价提供了一个铺陈。他因此认识到中西方根深蒂固的文化差异：

“

他们（中国人）熟悉儒家的传统观念，而在中国没有投票选举的传统。他们的思维仍然是等级制而不是平等主义的，对高职位有天生的尊重。但我想要的是每个人都有投票权。

”





公开资料显示，索罗斯宣扬其开放社会的政治理念，扶植他国境内反对派抗议势力来增进许多国家的民主政治。此种作法也招致不少国家政府批评，认为他的慈善基金、扶贫基金都带有政治目的及干涉别国内政。





同时索罗斯支持

“

后工业时代

”

理论，主张一个国家要走服务业和金融业为主的经济，反对大兴土木的公共设施、重工业、水坝等兴建，认为宏伟且由官方修建的建筑是

“

现代法老金字塔

”

效应，有助加强集体主义和威权统治。





1992

年的《全球策略信息

Executive Intelligence Review

》杂志披露赵紫阳垮台与其勾连索罗斯有关，同时亚洲金融危机后

1998

年中共刊物参考消息论证所谓

“

后工业时代

”

理论是一种阴谋，是要众多新兴国家放弃制造业和重工业，靠容易被外部操控的软性产业维生，永远沦为欧美的经济殖民地和意识形态殖民地，事后也证明中国大陆走向了与索罗斯理论完全相反的发展模式。





在亚洲金融危机和

2008

年金融海啸后索罗斯对中国事务转趋低调较少发言，将重心转移至中东和东欧。





新华社前高级记者杨继绳在其《中国改革年代的政治斗争》指出，赵紫阳表示：

“

中国政府查索罗斯基金，索罗斯是匈牙利人，是个大富翁。





他出资金支持体改所（全称中国国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所）的研究工作。他有没有美国中央情报局背景我不知道，对这个人公安部和安全部看法不一致。

”





赵紫阳强调，中国公安部认为他有这个背景，安全部认为没有这个背景，他是安全部的客人。





公安部

1987

年

7

月给他自己写了一封信，说索是个反共老手，支持匈牙利事件，支持波兰团结工会。





而赵紫阳比较慎重，把公安部的信批给了时任中国国家经济体制改革委员会（简称体改委）党组书记安志文，让体改委和这个基金脱钩。





赵紫阳意思是中国社会上对体改委的议论已经不少了，不要再增加议论。（多维新闻）

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