    • 2019年1月25日

    Home China global IT 华为将推首款5G折叠屏手机 称最早2019年销量登顶世界

    华为将推首款5G折叠屏手机 称最早2019年销量登顶世界

    星期五, 一月 25, 2019 , ,

    中国官媒《环球时报》北京时间124日报道，中国通讯巨头华为当天在北京举办5G发布会暨2019世界移动大会预沟通会。

    华为常务董事、消费者业务CEO余承东在现场透露称，华为将在20192月举行的世界移动通信大会（MWC）期间发布全球首台5G折叠屏智能手机。 

    据了解，此前已有报道指出，华为正在研发可折叠手机，且支持5G网络。201811月，华为就注册了折叠屏手机商标，包括Mate FMate FlexMate FlexiMate Fold等。 

    《环球时报》称，余承东早些时候在Mate20系列伦敦发布会期间接受媒体采访时曾表示，在折叠屏手机之前，我们先推出Mate 20 X”。这番话被解读为，折叠屏手机的形态或与Mate 20 X相似。 

    报道猜测认为，华为折叠屏手机扩展之后为与Mate20X屏幕大小相同的7.2英寸，而折叠起来为一个小尺寸手机的形态。如果这一猜想成真，则智能手机将在折叠形态下回归通讯工具本身。

    而韩媒eTnews此前也报道说，有消息人士爆料称，华为折叠屏手机展开后将达到8英寸，收起后则为5英寸。 

     另据路透社124日报道，余承东透露，该款折叠屏手机最快4月启售。此外，该款手机还搭配了华为搭载华为最新5G通讯芯片。 

     据了解，此前有全球研究机构发布预测报告称，在2019年，华为将超越苹果，其智能手机生产量位列全球第二。韩国纽西斯通讯社也报道称，华为称最快将于2019年超越三星电子。 

     路透社指出，针对华为的智能手机业务，余承东表示：即使没有美国市场，我们仍将成为世界第一。我相信最快今年、最慢明年达成。” 

     华为的乐观预测有别于全球智能手机市场领先者三星及苹果的看法。后两家公司在中国这一最大手机市场的销售额有所减缓，并警告称中国市场的销售正在减弱。（多维新闻）

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： , ,