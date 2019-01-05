华为将推首款5G折叠屏手机 称最早2019年销量登顶世界

中国官媒《环球时报》北京时间 1 月 24 日报道，中国通讯巨头华为当天在北京举办 5G 发布会暨 2019 世界移动大会预沟通会。





华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东在现场透露称，华为将在 2019 年 2 月举行的世界移动通信大会（ MWC ）期间发布全球首台 5G 折叠屏智能手机。





据了解，此前已有报道指出，华为正在研发可折叠手机，且支持 5G 网络。 2018 年 11 月，华为就注册了折叠屏手机商标，包括 Mate F 、 Mate Flex 、 Mate Flexi 、 Mate Fold 等。





《环球时报》称，余承东早些时候在 Mate20 系列伦敦发布会期间接受媒体采访时曾表示， “ 在折叠屏手机之前，我们先推出 Mate 20 X” 。这番话被解读为，折叠屏手机的形态或与 Mate 20 X 相似。





报道猜测认为，华为折叠屏手机扩展之后为与 Mate20X 屏幕大小相同的 7.2 英寸，而折叠起来为一个小尺寸手机的形态。如果这一猜想成真，则智能手机将在折叠形态下回归通讯工具本身。





而韩媒

eTnews

此前也报道说，有消息人士爆料称，华为折叠屏手机展开后将达到

8

英寸，收起后则为

5

英寸。





另据路透社

1

月

24

日报道，余承东透露，该款折叠屏手机最快

4

月启售。此外，该款手机还搭配了华为搭载华为最新

5G

通讯芯片。





据了解，此前有全球研究机构发布预测报告称，在

2019

年，华为将超越苹果，其智能手机生产量位列全球第二。韩国纽西斯通讯社也报道称，华为称最快将于

2019

年超越三星电子。





路透社指出，针对华为的智能手机业务，余承东表示：

“

即使没有美国市场，我们仍将成为世界第一。我相信最快今年、最慢明年达成。

”





华为的乐观预测有别于全球智能手机市场领先者三星及苹果的看法。后两家公司在中国这一最大手机市场的销售额有所减缓，并警告称中国市场的销售正在减弱。（多维新闻）

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