贝索斯蝉联全球富豪最大赢家 扎克伯格亏最多

2018年金融市场动荡，造成全球许多亿万富豪重大亏损，但也有富豪荷包满满。其中最大赢家包括亚马逊公司创办人贝索斯和小米科技创办人雷军，最大输家则是脸书执行长扎克伯格。
彭博报导，全球前500大富豪2018年合计损失4510亿美元。这和他们2017年财富合计跃增100万美元相较，命运大不相同。
以美元计，新加坡亿万富豪2018年在全球表现最佳，资产合计增加25亿美元，使得他们的总体资产净额达到380亿美元。
全球首富亚马逊公司（Amazon.com Inc.）创办人贝索斯（Jeff Bezos），则连续两年蝉联财富增加最多的富豪。2018年他的资产净额增加约240亿美元，达到1230亿美元。
不过，由于2018年下半年股市重挫，贝索斯的财富已较9月时的顶峰锐减450亿美元。
中国亿万富豪2018年财富合计虽萎缩接近760亿美元，但当中有些人却表现突出，例如智慧手机制造商小米的创办人雷军，全年财富增加86亿美元，表现仅次于贝索斯。
美国亿万富豪则是2018年的最大输家，资产总额缩减760亿美元，大多归咎于12月股市惨跌。
社群网站脸书公司（Facebook Inc.）34岁的创办人扎克伯格（Mark Zuckerberg），是2018年财富缩水最多的亿万富豪。由于脸书在这一年遭遇连串危机，他的资产净额剧减近200亿美元，降至530亿元。
2018年财富损失最多的全球前10名富豪当中，中国富豪占3位，分别是大连万达集团董事长王健林、阿里巴巴董事长马云和腾讯创办人马化腾。
2018年彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index）共新增31名富豪，包括推出热门电玩“要塞英雄”（Fortnite）的游戏开发人员史威尼（Tim Sweeney），和英国网路博彩公司Bet365的创办人柯兹（Denise Coates）。
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