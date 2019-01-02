贝索斯蝉联全球富豪最大赢家 扎克伯格亏最多

2018 年金融市场动荡，造成全球许多亿万富豪重大亏损，但也有富豪荷包满满。其中最大赢家包括亚马逊公司创办人贝索斯和小米科技创办人雷军，最大输家则是脸书执行长扎克伯格。





彭博报导，全球前 500 大富豪 2018 年合计损失 4510 亿美元。这和他们 2017 年财富合计跃增 100万 美元相较，命运大不相同。





以美元计，新加坡亿万富豪 2018 年在全球表现最佳，资产合计增加 25 亿美元，使得他们的总体资产净额达到 380 亿美元。





全球首富亚马逊公司（ Amazon.com Inc. ）创办人贝索斯（ Jeff Bezos ），则连续两年蝉联财富增加最多的富豪。 2018 年他的资产净额增加约 240 亿美元，达到 1230 亿美元。





不过，由于 2018 年下半年股市重挫，贝索斯的财富已较 9 月时的顶峰锐减 450 亿美元。





中国亿万富豪 2018 年财富合计虽萎缩接近 760 亿美元，但当中有些人却表现突出，例如智慧手机制造商小米的创办人雷军，全年财富增加 86 亿美元，表现仅次于贝索斯。





美国亿万富豪则是 2018 年的最大输家，资产总额缩减 760 亿美元，大多归咎于 12 月股市惨跌。





社群网站脸书公司（ Facebook Inc. ） 34 岁的创办人扎克伯格（ Mark Zuckerberg ），是 2018 年财富缩水最多的亿万富豪。由于脸书在这一年遭遇连串危机，他的资产净额剧减近 200 亿美元，降至 530 亿元。





2018 年财富损失最多的全球前 10 名富豪当中，中国富豪占 3 位，分别是大连万达集团董事长王健林、阿里巴巴董事长马云和腾讯创办人马化腾。





2018 年彭博亿万富翁指数（ Bloomberg Billionaires Index ）共新增 31 名富豪，包括推出热门电玩“要塞英雄”（ Fortnite ）的游戏开发人员史威尼（ Tim Sweeney ），和英国网路博彩公司 Bet365 的创办人柯兹（ Denise Coates ）。





另有

50

人跌出榜外，其中

11

人是中国或香港富豪，

9

人来自美国，

4

人来自俄罗斯。（中央社）

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