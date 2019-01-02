新华社：制度不同不该成为中美发展绊脚石

中美建交 40 周年的昨天，中国官媒新华社发文表示，双方社会制度、发展道路和文化传统有很大不同，但这些问题当年没有阻碍两国邦交正常化，如今也不该成为双边关系健康稳定发展的绊脚石。





美国总统特朗普上任后，中美两国互动急转直下，从过去的“既合作又竞争”，转为战略竞争关系。去年 7 月开始的贸易战在两国元首会谈后虽暂时休兵，但双方政治和社经制度的差异，让外界普遍不看好双边关系的长期发展。





借由中美建交 40 周年纪念，新华社发表题为“中美建交四十年，一路风雨总向前”的专文表示，中美关系并非一帆风顺。 40 年来，有关中国是“伙伴”还是“对手”、对华应该“遏制”还是“接触”的争论在美国国内从未停歇。





此外，经贸关系作为中美关系“压舱石”，一路走来也是充满波折：前有“纺织品配额”限制和“最惠国待遇”审查，后有漫长艰难的中国加入世界贸易组织（ WTO ）谈判和近期的两国经贸摩擦。





文章说，尽管如此，但不可否认的是，中美双边经贸关系反而越来越紧密，“蛋糕”也越做越大。





这篇文章随后转入主旨说，“中美两国的社会制度、发展道路和文化传统有很大不同，两国之间难免磕磕碰碰，产生矛盾分歧，但这些问题 40 年前没有阻碍两国邦交正常化，如今也不该成为双边关系健康稳定发展的绊脚石”。





文章表示，中美之间可以有良性、公平的竞争，但须防范冲突对抗、两败具伤的危险局面。“中美关系虽面临波折和考验，但

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年来远超预期的互利共赢成果与日趋紧密的民间交流交往足可证明，推动中美关系稳定向前仍是人心所向，合作仍是两国关系发展的大势所趋”。（中央社）

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