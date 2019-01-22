澳议员承认自己曾吸毒 还呼吁停止毒品零容忍政策

据《悉尼先驱晨报》 1 月 21 日报道，澳大利亚绿党政客凯特 · 费尔曼（ Cate Faehrmann ）近日承认自己曾有过吸毒史，并呼吁政府停止对毒品的零容忍政策，改为进行 “ 药物测试 ” 。

在发表于《悉尼先驱晨报》上的一篇文章中，费尔曼不仅披露了自己的吸毒经历和自己家庭的吸毒史，还提到她认识的各界人士，包括 “ 记者、工人、律师、公务员、警察和政治家 ” 等都有吸毒者。





凯特 · 费尔曼现年 48 岁，目前是澳大利亚新南威尔士州上议院的绿党议员。在她的文章中，凯特提到自己的母亲就曾沉迷于 “ 处方药 ” ，而自己的吸毒史更可以追溯至 20 世纪 90 年代，也就是当她还是一名大学生的时候，在那时她就曾与一起合租的室友在自家后院种植大麻，之后她又接触了 MDMA （亚甲二氧甲基苯丙胺，即 “ 摇头丸 ” ）类药物。

“ 我们知道这么做是违法的，但我们也做好了承担风险的准备，毕竟玩得尽兴才是最重要的。 ” 她这样写道。

在当时，澳大利亚还没有在各大音乐节上或狂欢派对上安排缉毒犬的规定，但如今此类活动都会在入口对参加者进行严格的搜查。凯特称，这类措施导致某些吸毒者选择在入场前就吸食大量不同毒品（以躲过搜查），并更容易死于吸毒过量。

事实上，自 2018 年 9 月至今，澳大利亚已经发生了六起参加狂欢的吸毒者因吸毒过量而死亡的事故。为了应对这一情况，新南威尔士州在 1 月 19 日公布了一系列针对音乐节和狂欢派对之类活动的工作人员的新规定，并宣布了最高超过一万澳元的违规罚款和一年监禁的处罚措施。

就在这一规定公布当天，有数百名示威者聚集在悉尼市政厅门口，要求新南威尔士州州长格拉蒂丝 · 贝姬莲（ Gladys Berejiklian ）改变她对毒品的强硬态度，并在音乐节上实施 “ 药物测试 ” 制度。





“ 药物测试 ” （ Pill Testing ）指的是一种让吸毒者将自己准备使用的 “ 药物 ” 交给专门的测试机构，并由该机构给出 “ 合适的 ” 剂量与纯度以减少其吸毒行为对健康的损害的方法。

凯特是这一制度的支持者，她在文章中呼吁政治家 “ 真正了解毒品，并接受毒品是健康问题而不是犯罪问题 ” ，并称 “ 政府对毒品的强硬态度不仅导致了禁毒失败，而导致更多人失去生命 ” 。

但新南威尔士州卫生部长布拉德 · 哈扎德（ Brad Hazzard ） 1 月 21 日对澳联社说，她（凯特）的言论听上去像是对吸毒行为的认可。

“ 她仿佛是在说 ‘ 我吸过毒，然后没事，所以你们吸了也没事 ’ ，我认为这对年轻人是一个非常非常糟糕的信号。 ” 哈扎德说。

但凯特却将哈扎德的表态称为 “ 荒谬的废话 ” ，她告诉澳联社 “ 年轻人已经不再听从于政府，因为政府的回应是在拿他们当傻瓜 ” 。

凯特对媒体说，在澳大利亚每年有五千人因酗酒而死，而烟草每年则导致近两万人的死亡， “ 任何药物，无论合法与否，只要超过了剂量，都是极其危险的。 ” （英语中没有 “ 毒品 ” 这个词，只有合法与非法的 “ 药物 ” （ Drugs ）的概念）

凯特还用自己的家人举例。她的父亲有很大的烟瘾，母亲则对阿片（即鸦片）类和苯二氮平类药物（如 “ 安定 ” 等）严重上瘾，且都死于与用药相关的癌症。

“ 如果一个人吸烟、酗酒或者滥用处方药，那么对他而言 ‘ 禁止吸毒 ’ 这种警告的虚伪性是显而易见的。作为立法者，我们不能选择视而不见，或者一味告诉公众与他们实际经历不符的办法。我们需要的是从吸毒者的感受出发的，开诚布公的讨论。 ”

尽管凯特做出如上表态，但新南威尔士州州长还是在 1 月 21 日再次强调了自己对毒品的 “ 零容忍 ” 态度。





另外，澳大利亚现任总理斯科特

·

莫里森（

Scott Morrison

）最近断然否认了反对党领袖比尔

·

肖顿（

Bill Shorten

）对其

“

在上大学期间可能吸过毒

”

的怀疑。

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