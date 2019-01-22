经济拼不过中国新加坡 印度高官把锅甩给民众

据《印度时报》、《金融快报》等印度媒体1月19日报道，印度中小微企业事务部国务部长基里拉吉·辛格（Giriraj Sing）当天在“活力古吉拉特邦全球峰会”的“中小微企业大会”上称，中国和新加坡在经济发展上没有障碍，因为他们不需要跟印度一样处理抗议政府政策发起的“疆塔尔-曼塔尔（Jantar-Mantar）”运动。
“疆塔尔-曼塔尔”运动代指抗议活动，因印度人常在新德里疆塔尔-曼塔尔天文台公园附近街道举行示威活动而得名。
新加坡的印度工商总会副会长穆克吉（ Prasoon Mukherjee）当天在会上发言称，新加坡虽小，但经济发展良好。“印度人均GDP是2000美元，新加坡的人均GDP是70000美元。”
话音刚落，辛格则回应说，“穆克吉刚刚谈到了新加坡的GDP，但我认为新加坡没有德里，也没有疆塔尔-曼塔尔运动。中国也没有疆塔尔-曼塔尔运动。”
辛格还说，尽管民众会抗议，但印度正与中国竞争，印度也是当今世界上增长最快的经济体。
但辛格此番经济发展比不过新加坡和中国，就指责民众抗议活动的做法，印度网友不干了：
“印度航空公司的损失是不是也怪疆塔尔-曼塔尔抗议活动？”
“疆塔尔-曼塔尔抗议活动不是阻碍我们发展的真正原因，真正原因是如你一般没文化的愚蠢的领导者。”
还有人说：
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