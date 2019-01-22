经济拼不过中国新加坡 印度高官把锅甩给民众

据《印度时报》、《金融快报》等印度媒体 1 月 19 日报道，印度中小微企业事务部国务部长基里拉吉 · 辛格（ Giriraj Sing ）当天在 “ 活力古吉拉特邦全球峰会 ” 的 “ 中小微企业大会 ” 上称，中国和新加坡在经济发展上没有障碍，因为他们不需要跟印度一样处理抗议政府政策发起的 “ 疆塔尔 - 曼塔尔（ Jantar-Mantar ） ” 运动。





“ 疆塔尔 - 曼塔尔 ” 运动代指抗议活动，因印度人常在新德里疆塔尔 - 曼塔尔天文台公园附近街道举行示威活动而得名。

新加坡的印度工商总会副会长穆克吉（ Prasoon Mukherjee ）当天在会上发言称，新加坡虽小，但经济发展良好。 “ 印度人均 GDP 是 2000 美元，新加坡的人均 GDP 是 70000 美元。 ”

话音刚落，辛格则回应说， “ 穆克吉刚刚谈到了新加坡的 GDP ，但我认为新加坡没有德里，也没有疆塔尔 - 曼塔尔运动。中国也没有疆塔尔 - 曼塔尔运动。 ”





辛格还说，尽管民众会抗议，但印度正与中国竞争，印度也是当今世界上增长最快的经济体。

但辛格此番经济发展比不过新加坡和中国，就指责民众抗议活动的做法，印度网友不干了 ：





“ 印度航空公司的损失是不是也怪疆塔尔 - 曼塔尔抗议活动？ ”





“ 疆塔尔 - 曼塔尔抗议活动不是阻碍我们发展的真正原因，真正原因是如你一般没文化的愚蠢的领导者。 ”

还有人说 ：





“

中国和新加坡没有玩弄宗教和政治。

”

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