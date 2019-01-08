纪念毛泽东活动后 北大青年传遭捕被退学

中国官方打压左翼青年，即使是纪念毛泽东的集会也不放过。根据声援工运人士在网路上发布的消息，积极参与工人维权的北京大学学生展振振去年底参加毛泽东纪念活动后被捕，今天更遭退学。





中共高举马列主义旗帜，已故领导人毛泽东更是共产党执政的“神主牌”，至今毛泽东的遗像仍挂在天安门广场上。不过，在当局维稳的考量下，毛泽东却不再是同样标榜左派、马克思主义信徒青年们的保护伞。





去年 12 月 26 日是毛泽东 125 岁冥诞，根据佳士工人声援团官网 6 日的发文，去年起声援深圳佳士科技工人组建工会的 4 人， 12 月 25 日在毛泽东故乡湖南省韶山发表慷慨激昂的演讲，此后至今，已有 8 名声援团成员因纪念毛泽东活动被捕。

被捕者包括北大学生展振振、声援团主办的网上纪念毛主席活动主持人胡志以及数名工人。





而熟识展振振的左翼青年今天在社群媒体微信发布讯息表示，展振振参加纪念毛泽东活动，并自述如何从贫苦出身的孩子成长为愿意为工人服务的青年，然后 1 月 2 日在湖南长沙被捕，从此音讯全无；紧接着，北大校方就对展振振作出退学处理的决定，并在 7 日正式生效。





这篇文章指出，展振振 1997 年 7 月生，今年 21 岁，北大生命科学院学生。他因家境贫寒，同情工人处境，参加并组织北大马克思主义学会工友之家的活动，是北京大学后勤工友调研报告发起人。这份报告去年 5 月发布，但几个小时后就在网路上被删帖。





去年 8 月，一批左翼青年南下深圳声援佳士科技员工自组工会。此后，校方和官方祭出连串惩戒措施。





北京大学马克思主义学会去年

12

月

27

日遭强制全面改组后，中国人民大学支持工人的团体“新光平民发展协会”今年

1

月

2

日也遭暂停活动并限期整改。今天再传出参与工运的展振振被退学。（中央社）

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