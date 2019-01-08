中美副部级贸易谈判 刘鹤现身“打招呼”

中美昨日起一连两天在北京举行副部级贸易谈判，是两国同意贸易“休战九十日”后，双方官员首次面对面对话。会议在中国商务部举行，据报国务院副总理刘鹤短暂现身。美国总统特朗普再度为两国谈判吹暖风，称谈判进展很好，又认为中国经济欠佳成为中方希望促成协议的重大诱因。中国外交部昨天重申，愿意在平等基础上解决与美国的贸易争端，并强调对中国经济长期向好的基本面有信心。





由美国副贸易代表格里什率领的代表团昨晨离开酒店，前往中国商务部开会。内地传媒报道，昨晨八时五十分，一辆带有美国国旗的使馆牌照车辆打头，十几辆私家车紧跟其后从商务部东门进入。日本共同社称，记者在商务部外看到副总理刘鹤及商务部副部长王受文的身影，但刘鹤很快离开。分析认为，王受文是本次副部级谈判的中方主要代表，刘鹤只是礼貌性到场欢迎美国官员。





本次访华的美国官员来自美国贸易代表处、农业部、能源部、商务部等，预料将涉及中国扩大进口美货，以及中国加强知识产产权保护等。上月初的“习特会”同意中美贸易“休战”九十天，暂停再互加关税，争取在限期前（三月二日前）达成协议。中方近期已作出不少善意举措，包括恢复采购美国大豆，暂停对美国汽车加征关税三个月及首次批准美国大米输华等。





美国政治网站“ Politico ”引述美国官员称，美方代表将检视中国履行承诺的进度，若格里什认为中方认真处理及愿与美方合作，相信会加快谈判进度。也有传媒引述中方代表称，今次会谈双方只会审视对方开出的条件，以及评估是否有可能达成协议，要等待更高层级的磋商，才能达成具有分量的协议。有传这次磋商是为刘鹤稍后访美铺路。对于新一轮谈判展开，特朗普周日在华盛顿表示，谈判进展很好，“中方希望解决两国贸易争端，中国经济表现欠佳，成为北京与华盛顿谈判的重大诱因。”





中国外交部发言人陆慷昨天重申，中方有诚意在相互尊重及平等互利的基础上，解决中美经贸摩擦。对于特朗普表示中国经济不佳，陆慷说，中方从一开始就认为，中美经贸摩擦对双方和世界经济都不利。“至于中国经济好不好，刚才我也说过，中国的发展有足够的韧劲和巨大的潜力，我们对中国经济长期向好的基本面有坚定的信心。”





外交部昨天公布，国家副主席王岐山将于本月二十一至二十四日访问瑞士并出席世界经济论坛。有传王岐山将在会议期间与特朗普会面，陆慷回应说，目前没有听说相关安排。





彭博社昨天梳理出中美谈判成败的七大关键，包括知识产权争议、华为副董事长孟晚舟被捕事件及其

5G

技术开发、《中国制造

2025

》、能源、农产品进口，汽车关税及银行市场准入。彭博社认为，从近期的经济信息看到，华府需在限期前达成协议的理由，不会比北京少，若美国想借施压让中国彻底投降，只会有反效果。鉴于两国经济关系盘根错节，彼此都应给对方下台阶。（星岛日报）

Twitter

sgnypost





