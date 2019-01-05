德国5G建设欲排除华为 华为称5G被政治化

德国政府正考虑效仿其全球盟友，以国家安全为由，禁止在 5G 建设中使用华为的技术和设备。





《华尔街日报》周四援引一名德国官员的话说，德国政府正设法加强安全要求，目的是将华为排除出国内 5G 移动网络建设。





“ 我们正在进行全面的跨部门分析，研究如何修正安全要求，以影响华为（在德国的运营）， ” 这位官员表示。 “ 人们对 5G 基础设施建设存在严重担忧，包括硬件组件后门、数据流 …… 这将影响从通信到无人驾驶汽车的所有事情。 ”





这一尝试意味着德国政府立场的转变。德国政府去年表示，尽管美国发出了警告，但德国认为没有法律依据将任何供应商排除在即将举行的 5G 拍卖之外。





德国是华为最重要的海外市场之一，华为在欧洲的总部就设在德国的杜塞尔多夫市。德国也是欧洲、中东和非洲地区的最大的经济体， 2017 年，华为在这些区域的营收达到 926 亿美元，占其境外总收入的 27% 。





德国《商报》（ Handelsblastt ）周四率先报道了这一举措，称此举旨在间接禁止华为进入 “ 核心网络 ” ，还可能影响到已经运行的 3G 和 4G 网络。





华为在欧洲的一位发言人表示： “ 德国是一个巨大而重要的市场。到目前为止，德国政府的立场非常平衡，能够抵御外部压力。德国当局有权做出决定，我们当然会遵守和尊重任何决定 ” 。





“ 但 5G 问题的政治化正在几个欧洲国家展开， ” 这位发言人接着说。 “ 限制某些市场参与者的进入意味价格将上涨，创新将放缓。 ”





《路透社》援引德国绿党议员德勒格（ Katharina Droege ）的话说，目前还没有做出任何决定。





德国态度的转变让这家中国科技巨头承受了更大压力。华为长期受到美国的密切监视，被指其设备可能被中国政府用于间谍活动。周三，美国两党议员联合提出法案，寻求禁止向华为和中兴通讯出口零部件。





上个月，应美国的要求，加拿大当局逮捕了华为首席财务官孟晚舟，指控她隐瞒华为在伊朗的业务，从而违反了美国对伊朗的制裁规定。孟晚舟否认上述指控，华为称公司遵守业务所在国的所有适用法律法规。





在美国的影响下，澳大利亚、新西兰、英国、日本等国均已经或计划对华为采取限制。

德国电信 (Deutsche Telekom) 去年 12 月宣布，将重新审视其供应商战略；法国电信运营商 Orange 则表示，不会聘请这家中国公司参与下一代网络建设。





波兰当局上周扣押了华为高管王伟晶，指控他为中国政府从事间谍活动。华为没有被指控不当行为，该公司上周六解雇了王伟晶。





周二，极少在媒体前露面的华为创始人任正非接受了小范围采访，意在澄清外界的猜测。任正非表示，华为从来也绝不会替中国政府进行间谍活动，

“

我个人永远不会损害客户的利益，我和我的公司也不会答应这样的要求

”

。（美国之音）

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