美总统特朗普公布导弹防御审议报告 将朝鲜称为“特别的威胁”

美国总统特朗普周四公布一项进行调整后的美国导弹防御战略，当中将朝鲜称为一个持续存在且 “ 特别的威胁 ” ；而就在七个月前，特朗普还宣告朝鲜所构成的威胁已经消除。





该项计划也具体说明有关伊朗、俄罗斯和中国迅速发展的能力。该战略提出了数项美国防御措施，其中包括呼吁开发在太空中设置感应器侦测飞进美国的敌方导弹，以及研究太空武器来击落导弹。





这份导弹防御审议报告 (MDR ， Missile Defense Review) 公开揭示出美国计划应对俄罗斯和中国的科技进步，可能令这些国家为之警觉。该报告显然与前总统奥巴马的做法截然不同，以往奥巴马采取的是努力安抚其他核武大国关于美国扩大导弹防御的疑虑。





“ 我们的目标很简单：确保我们能够侦测并且摧毁任何针对美国发射的导弹 -- 不论何时、不论何地， ” 特朗普在国防部说。





特朗普在谈论中未提到朝鲜导弹威胁。但美国代理国防部长沙纳汉 (Patrick Shanahan) 称朝鲜的导弹是 “ 重大忧虑 ” 。





“ 虽然现在与朝鲜可能有一条通往和平的新途径，但它仍继续构成特殊威胁，美国必须保持警惕。 ” 报告称。





对于正试图重新努力说服朝鲜放弃核武库的特朗普而言，这份报告发表的时机实在令人尴尬。一名知情人士称，朝鲜特使金英哲周四前往华府，预计周五同美国国务卿蓬佩奥会谈，并可能同特朗普会面。





这名消息人士对路透表示，会谈结果或宣布特朗普和朝鲜领导人金正恩第二次峰会的相关计划。特朗普和金正恩去年在新加坡进行了首次峰会。





特朗普

2018

年

6

月峰会后在推特写道，

“

不再有来自朝鲜的核威胁

”

。

(

路透社

)

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