娶俄选美皇后引争议 马来西亚国家元首突退位





担任马来西亚国家元首（国王）两年的穆罕默德五世周日突然退位，成为该国独立六十一年来，首位辞职的在任国家元首。四十九岁的穆罕默德五世在去年十一月初请病假二个月 ( 上周刚复职 ) ，同月传媒指他在病假期间赴俄罗斯，与二十五岁前莫斯科选美冠军结婚，引发争议。另外，据报他和马哈迪政府的关系紧张。





大马国家皇宫庶务主管旺阿末达兰周日发文告，宣布穆罕默德五世辞去第十五任国家元首的职务，即时生效。旺阿末达兰说：“他在担任国家元首期间，履行一国之首的职务，扮演稳定支柱、正义来源、团结核心以及统一民心的角色。”穆罕默德五世呼吁大马人团结一致，“包容并履行对国家的责任，以便大马主权得以持续保持和平与和谐”。旺阿末达兰说，穆罕默德五世准备离开皇宫返回吉兰丹州。





根据大马《联邦宪法》，国家元首由统治者委员会选出，任期五年。国家元首随时可向统治者委员会提出书面辞职，或由该委员会罢免。国家元首是由九个州的苏丹轮流担任，同时是武装部队统帅兼伊斯兰教领袖，但只是形式上的统治者。





穆罕默德五世为吉兰丹苏丹，曾入读英国牛津大学圣十字学院，并在牛津伊斯兰研究中心研究外交。他在2004年曾娶泰裔女子，08年离婚。2016年十二月十三日就任国家元首。穆罕默德五世去年十一月二日至十二月三十一日请病假，声称要到国外接受“跟进治疗”，同月俄罗斯和英国传媒图文并茂报道他与前莫斯科小姐、辣模沃埃沃金娜（ Oksana Voevodina ）结婚。婚礼于十一月二十二日在莫斯科一个音乐厅举行。据报沃埃沃金娜在去年四月改信伊斯兰教，她的父亲是医生，母亲在年轻时也是选美皇后。穆罕默德五世对婚事保持沉默，未知两人如何邂逅。他在病假期间赴俄结婚，引发争议。首相马哈迪去年十月二十九日说，未收到“正式通知”，对婚事不知情。





大马《新海峡时报》称，穆罕默德五世的皇室和马哈迪政府关系紧张。去年五月第二度出任首相的马哈迪，在一九八一至2003年任总理时，以挑战皇室特权见称。马哈迪上周发表网志，提到“从统治者到首相和部长，到公务员和普通市民，每一个人都必须守法”，但没有阐明所指何事。去年六月，政府和皇室就委任一名非马来人出任总检察长的计划，陷入两星期僵局。国王最终批准该项任命，但事件已经引发种族紧张。（星岛日报）

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