特朗普铁了心要盖美墨边境墙 提出以钢材建造为替代选项

美国总统特朗普周日誓言自己对美墨边界筑墙的要求绝不退让，但称这道边境墙可能以钢材取代混凝土建造。在民主党坚拒为建墙编列预算之下，此举可能为特朗普的一种让步。





特朗普的讲话时值政府部份机构停摆迈入第三周，数十万联邦员工被迫放假或者没有薪资可领。





特朗普说，他可以理解那些因政府关门而手头窘迫的员工处境，他再一次表示，将以宣布国家紧急状态做为筑墙的另一个替代方法，这将取决于未来几天谈判结果。

“ 从国家安全的观点来看，首先，这场讨论是必胜的重要一役，并且为我们的国家以及人民下了定义， ” 特朗普在前往大卫营度假前在白宫对记者说。





“ 这个围栏，或边境墙，可以用钢材代替混凝土来修筑，如果那样对民众有利的话。这样也许会更好， ” 他说。





美国副总统彭斯周日牵头与国会幕僚就此问题举行第二轮谈判，但特朗普称，他预计这些谈判不会有结果。





白宫再度警告政府关门可能会再持续一段时间，同时暗示提出用钢材来设障是向民主党递出橄榄枝。





白宫代理幕僚长马瓦尼 (Mick Mulvaney) 在美国国家广播公司 (NBC) 的 “ 与媒体见面 ” 节目中称，同意钢材围栏，将让民主党得以坚守反对边境墙拨款的立场。





“ 这应该会帮助我们朝正确的方向前进， ” 同时担任美国白宫预算管理局局长的马瓦尼说。





“ 尝试作出妥协并非软弱的表现，我认为双方都需要展现出倾听和妥协的意愿， ” 缅因州参议员 Susan Collins 在 NBC 的节目中表示。她称有关使用钢材还是混凝土建墙的争论 “ 匪夷所思 ” 。





霍耶在 “ 与媒体见面 ” 节目中表示，众议院民主党人计划本周通过一系列议案让政府重新开门，终止他们之前已经批准的立法进程，以期取得共和党人的同意并让一些政府机构重开。





“

我们需要让政府开门，然后再坐下来谈判，而不是反过来，

”

他说。

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路透社

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