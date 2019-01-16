美贸易代表认为上周中美磋商在结构性问题上没进展

美国共和党参议员格拉斯利周二表示，美国贸易代表莱特希泽认为，上周与中国的贸易磋商中，并未在结构性问题上取得任何进展。目前，中美在 1 月底进行更高级别磋商的计划开始浮现。





格拉斯利上周五与莱特希泽会面。他表示，莱特希泽对中国购买美国大豆的评论非常正面。中美贸易战影响到数千亿美元商品贸易，在两国元首宣布贸易战休战 90 天后，中国上月恢复采购美国大豆，但购买规模不大。





“ 但他 ( 莱特希泽 ) 表示，在需要做出的结构性改变方面，并没有取得任何进展， ” 格拉斯利本周在与记者进行每周电话会议时表示，并称那些结构性问题包括知识产权、窃取商业机密以及向企业施加压力让他们分享信息。





上周中美官员在北京举行了副部级经贸问题磋商，讨论中国提出的一些建议，以解决美国对偷窃知识产权问题的抱怨，以及增加购买美国商品与服务。美国计划在 3 月 2 日提高对 2,000 亿美元中国商品的关税税率，双方正在试图达成协议避免出现这种局面。





格拉斯利称，中国官员将在两周后访问华盛顿进行贸易磋商。 “ 在我看来 ... 中国经济正在受到损害 ... 有可能取得进展， ” 他说。





一位熟悉特朗普政府磋商计划的消息人士称，中国副总理刘鹤已接受邀请，将于 1 月 30-31 日赴华盛顿与莱特希泽和美国财长努钦 (Steven Mnuchin) 举行会谈。而几天之后的 2 月 5 日，就是农历新年。





美国贸易代表办公室 (USTR) 的一位发言人未立即回复就格拉斯利言论置评的请求，也未就下轮中美磋商的具体日期置评。格拉斯利的言论一度抑制了美国股市的人气。





USTR 周一称，虽然美国政府部分关门的情况现已进入第四周，但包括贸易磋商在内的工作将继续进行。





12 月 1 日特朗普与中国国家主席习近平在出席阿根廷 G20 峰会时同意，双方贸易战停战 90 天。如今停战期已经过去了一半，但几无有关进展的细节。





但到目前为止，中国已购买了约 500 万吨 2018 年收割的美国大豆。根据美国农业部的数据，中国 2017 年预订了超过 2,300 万吨美国大豆。





中国上周在中美会谈期间还新批准五项农业转基因生物安全证书，涉及美国产大豆。此举可能拉抬美国对中国的粮食销售。





特朗普誓言要在 3 月 2 日将 2,000 亿美元中国输美产品的关税从 10% 提高到 25% ，除非中国采取措施解决美国所提出的那些结构性问题。





外界认为这个时间表颇具挑战性，但面对面谈判的恢复，增强了双方达成协议的希望。





中国一再淡化有关知识产权滥用的投诉，并拒绝接受关于外国公司面临强制性技术转让的指责。

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路透社

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