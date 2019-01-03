德国现金告急 万名运钞工人穿“黄背心”罢工集会

“ 德国现金告急！ ” 德国《图片报》 2 日报道，上万名运钞工人 2 日在各地举行大罢工，要求提高收入。许多银行取款机和商店出现现金短缺，给热衷使用现金的德国人造成严重不便。

周三上午，运钞工人在法兰克福、汉诺威等城市举行大罢工。他们穿着象征贫富差距的 “ 黄背心 ” 、手持各种标语，在各市中心及银行等地集会。





当天是德国 2019 年的第一个工作日。许多银行和零售商因为罢工没有获得任何新的现金。一些自动取款机里面空空如也，让许多德国人不满。柏林退休教师克劳迪娅对《环球时报》记者表示，她走了多个自动取款机都没有现金。许多商店也在门口贴出告示牌，由于现金不足，请求顾客使用银行卡、信用卡付账。

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德国服务行业工会表示，他们已经与雇主协会进行了五轮谈判，仍毫无结果。双方的谈判将于 1 月 3 日和 4 日继续进行。德国新闻电视台表示，这是德国运钞工人近年来首次全国性大罢工。由于正值新年购物季，小商店、餐厅等地方拒绝接受银行卡和信用卡，给德国社会造成很大问题。

现金在德国人看来代表着隐私和自由，可以更好地控制个人财务。位于德国科隆的欧洲贸易研究所发布的一项研究显示，现金支付是德国消费者最喜欢的支付方式。

2017

年约有

77.2%

的购物交易使用现金支付，在未来五年现金仍将是支付的主要方式。

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