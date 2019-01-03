韩国前外长：金正恩有意成为“朝鲜的邓小平”





朝鲜半岛或将再迎来“积极之年”

文/尹永宽（Yoon Young-kwan）

对于朝鲜半岛发生军事冲突的担忧，在 2018 年明显减弱。

2017 年 11 月，一些美国外交政策专家称，与朝鲜开战的机会高达 50% 。但目前，美国、韩国与朝鲜等正致力于寻找可行的朝鲜半岛无核化以及维系持久和平的方案。

从这个意义上来说， 2018 年是关键之年。从朝鲜最高领导人金正恩在 2018 新年致辞中对韩国总统文在寅的提议给予积极回应开始，对抗危局渐渐转向了外交斡旋。不过，出现这样的势头，很大程度上也归功于特朗普所选择的大胆政治路径。

自 2017 年 5 月上台执政以来，文在寅一直就对同朝鲜对话持开放态度，甚至邀请了朝鲜运动员参加 2018 年 2 月的平昌冬奥会，这为朝鲜半岛实现南北对话奠定了基础。

在韩国特使访问平壤期间，金正恩第一次表示他有可能放弃其核计划，并希望通过与特朗普会晤来讨论这个问题。此后，金正恩又说他将放弃 “ 并进 ” 路线，即核武器和经济并行发展，转向只专注于经济发展。

在接连进行了三次朝韩领导人会晤后，文在寅和金正恩在 2018 年 9 月 19 日签署了《平壤共同宣言》。双方承诺将朝鲜半岛变成 “ 没有核武器和核威胁的和平之地 ” ，朝鲜方面则承诺拆除东仓里导弹引擎测试场和发射平台。

此外，双方还同意 “ 扩大停止军事敌对的冲突地区范围 ” 。总而言之，《平壤共同宣言》表明双方取得了非常有意义的积极进展，降低了常规军事冲突的可能性。实际上，双方发生常规军事冲突的可能性要比核战争更高。

此外，在 2018 年 6 月 12 日特朗普和金正恩的历史性会晤中，美国和朝鲜达成了四点协议，表示 “ 两国人民渴望和平与繁荣 ” 。这一联合声明固然标志着美国外交的重大转向，但却因为缺少时间表和去核化步骤等细节而受到批评。为了解决这些问题，美国国务卿蓬佩奥此后继续与朝鲜官员进行会见，在 2018 年内四次访问平壤。

在 2018 年的最后一次平壤之行中，蓬佩奥与金正恩会谈了三个半小时。蓬佩奥公开表示，朝鲜无核化已经取得进展，但没有详细说明具体有哪些进展。

下一步会发生什么，目前还只能靠猜测。不过，即便是美国的怀疑派也已经承认，保持外交努力的 2018 年总比虚张声势的 2017 年要好。

放眼未来，很多事情取决于美国政治决策者与朝鲜方面打交道的实际意愿。解除朝鲜的核威胁，既要靠威慑，更要转变观念。一个被大国环伺的经济发展滞后的孤立小国，无论如何都会感到不安。

如此，在确保即便没有核武器也能实现繁荣之前，金正恩不会放弃核武器。但是，尽管美国的很多决策者已经知道打消朝鲜方面的安全顾虑是朝鲜弃核的先决条件，他们在这方面却没有拿出真正的行动。此外，特朗普政府是否能在国会争取到必要的支持以推动这一进程，也有待观察。

比如，美国可能会考虑发布《终战宣言》。除此之外，它可能在平壤设立一个联络处，或在不违反经济制裁原则下扩大对朝人道主义援助。或者，它可以邀请朝鲜体育团体、文艺人士、官员和学生前往西方求学深造，这样就可以让他们接触自由民主和市场经济。所有这些措施都不会削弱制裁，制裁可以一直被保持，直到朝鲜方面真正做到无核化。





金正恩允许文在寅在 15 万朝鲜人面前发表演讲并决定史无前例地访问首尔，还邀请教皇方济各前往平壤访问，这些姿态表明，他或许有意成为 “ 朝鲜的邓小平 ” 。诚然，在与朝鲜方面打交道时，我们必须小心为上，但我们也不必因年轻领袖追求与其父不同的政治策略而过分惊讶。

在对美外交为中国创造了有利的外部环境后，邓小平开始能够集中精力搞经济建设。只要金正恩对于朝鲜转向正常国家和

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世纪经济体的意愿有一丝是认真的，国际社会决不能成为障碍。果真如此的话，

2019

年可能成为朝鲜半岛无核化与和平进程中的又一个

“

积极之年

”

。

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