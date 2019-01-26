美国总统特朗普宣布同国会达成协议 结束长达35天的政府停摆

美国总统特朗普周五表示，他已与美国国会议员达成初步协议，向政府短期拨款三周，结束长达 35 天的美国政府部分关门。一位民主党高级助理表示，总统要求的筑边境墙资金并不包括在协议内。





总统此前一直坚持要求拨款协议内必须包括 57 亿美元，以帮助支付沿美墨边境修建隔离墙的费用。





特朗普在白宫玫瑰园发表讲话称， “ 我非常自豪地宣布，我们今天达成了一项协议，结束政府关门，让联邦政府重新开门。 ”





“ 很快，我将签署一项法案，让我们的政府开门三周，直到 2 月 15 日。我将确保所有雇员都能尽快领到拖欠的工资， ” 特朗普称。





随着政府关门的影响在周五扩散，特朗普表示，一个两党国会会议委员会将开会，制定一项边境安全计划。





自 12 月 22 日开始的政府关门导致约 80 万名政府雇员失业。政府关门的导火索是特朗普提出的边境墙资金要求，但控制众议院的民主党人拒绝了这一要求，理由是筑墙代价高昂、效率低下，而且不道德。特朗普则表示，筑墙是有必要的，可遏制非法移民和毒品走私。特朗普所属的共和党在参议院占多数。





一名众议院民主党助理表示，今天达成一致的这项安排，需要参众两院通过，并得到总统的签署才能生效。这将使特朗普的边境墙资金要求留待稍后进一步讨论。这位助理称，如果共和党人同意举行投票，众议院最早可能在周五晚些时候通过这项议案。





一名参议院共和党助理表示，预计参议院多数党领袖麦康奈尔将力促在周五通过这项为期三周的拨款议案。





“ 我们不需要修筑一条 2,000 英里长横跨东西海岸的混凝土墙。我们从来都不需要， ” 特朗普表示， “ 我们从来没有提出过那样的提议。我们从未想要那样，因为我们在边界上已经有了屏障，那里的自然结构和我们能建造的任何东西一样好。





“ 我们提议的结构将设在边境巡逻队特别提到的、预先确定的高风险地点，以阻止人员和毒品的非法流动， ” 特朗普称。





** 按照去年的水平拨款 **





临时拨款法案将在上个财政年度的水平上延长政府机构的拨款，并将包括一些用于边境安全的资金，但不是修建一堵墙。





参议院拨款委员会资深成员、民主党参议员 Patrick Leahy 表示，他想先听听特朗普要说些什么，然后才会认为这是一项板上钉钉的协议。





周五，随着越来越多的空中交通管制人员请病假，纽约和费城的机场有数百架航班停飞或延误，这是政府关门的众多影响之一。





成千上万的联邦工作人员被迫无薪休假，或者像一些机场工作人员一样，被要求无偿工作。一些联邦机构报告的雇员缺勤率大幅攀升，因雇员面临发薪时间无限期延后。





资金短缺已导致约四分之一的联邦机构关闭，约 80 万名雇员被迫无薪休假或无偿工作。这是美国历史上持续时间最长的一次政府关门。许多雇员和合同工都开始寻求失业救济、食品银行和其他援助。其他人开始寻找新的工作。





周四，特朗普支持的一项包括筑墙资金的旨在结束政府关门的议案，以及民主党支持的另一项不包括筑墙资金的议案，都未能通过参议院的程序投票。





美国众议院议长民主党人佩洛希 (Nancy Pelosi) 周四对记者说，包括在一堵墙上支付大笔首付款在内的立法的可能性 “ 不是一个合理的协议 ” 。





《华盛顿邮报》和美国广播公司新闻频道

(ABC News)

周五公布的一项民意调查显示，公众对特朗普的不满在过去三个月里上升了五个百分点，达到

58%

，大多数美国人认为他和国会共和党人对政府关门负有最大责任。调查发现，超过五分之一的美国人表示，政府关门给他们个人带来了不便。

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路透社）

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