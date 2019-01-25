美英军舰首次在南海联合演练 越南也出来“表态”

本月中旬，美国和英国海军在南海“刷存在感”进行了首次联合军事演习。越南官方对此“表态”称，各国应在遵守国际法的基础上维护南海航海与航行自由与安全。
据路透社报道，美军“麦坎贝尔”号驱逐舰（DDG 85）与英国皇家海军“阿盖尔”号 护卫舰（F231）1月11日到16日在南海演练了通讯、机动等科目，目的是“应对共同关心的重要安全议题”。
外媒在报道时，多渲染此次是两国“首次在南海进行联合演练”。不过，美国海军第七舰队则很低调，仅表示双方“共同在南海航行”（sail together）。
据“中央社”消息，越南外交部发言人黎氏秋恒（Le Thi Thu Hang）24日回复记者提问时称，维护南海海域和平、稳定、航海与航空自由与安全，是区域内外各国的共同利益与责任，各方在南海的任何行为，都应在符合1982年联合国海洋法公约等国际法的基础上实施，为此一共同目标做出贡献。
路透社介绍称，参与此次演练的美军阿利·伯克级导弹驱逐舰“麦坎贝尔”号常驻日本，隶属美军第七舰队。
值得注意的是，该舰1月7日刚刚进行新年来首次“航行自由”行动，擅闯我西沙岛礁12海里内。当时越南外交部也没忘了“发声”，黎氏秋恒称，越方对西沙和南沙两个群岛“拥有主权”，越南为1982年《联合国海洋法公约》的缔约国，尊重各国在符合海洋法公约等国际法的相关规定，在南海执行航行与飞越自由权。
就美国军舰擅自进入西沙群岛海域一事，中国外交部在1月7日发表回应称：坚决反对。中方随即派出军舰军机依法对美舰实施查证识别，予以警告驱离并就此向美方提出严正交涉。
而对于越南外交部所谓的对西沙群岛“拥有主权”的言论，中国外交部也曾予以驳斥。中国外交部发言人曾表示，大量的历史证据表明，西沙群岛自古以来就是中国固有领土，中国人最早发现、最早命名、最早开发经营、最早进行管辖和行使主权，中国人是西沙群岛无可争辩的主人。越南方面歪曲历史、否认事实，出尔反尔、背信弃义。
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