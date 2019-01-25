美英军舰首次在南海联合演练 越南也出来“表态”

本月中旬，美国和英国海军在南海 “ 刷存在感 ” 进行了首次联合军事演习。越南官方对此 “ 表态 ” 称，各国应在遵守国际法的基础上维护南海航海与航行自由与安全。

据路透社报道，美军 “ 麦坎贝尔 ” 号驱逐舰（ DDG 85 ）与英国皇家海军 “ 阿盖尔 ” 号 护卫舰（ F231 ） 1 月 11 日到 16 日在南海演练了通讯、机动等科目，目的是 “ 应对共同关心的重要安全议题 ” 。

外媒在报道时，多渲染此次是两国 “ 首次在南海进行联合演练 ” 。不过，美国海军第七舰队则很低调，仅表示双方 “ 共同在南海航行 ” （ sail together ）。

据 “ 中央社 ” 消息，越南外交部发言人黎氏秋恒（ Le Thi Thu Hang ） 24 日回复记者提问时称，维护南海海域和平、稳定、航海与航空自由与安全，是区域内外各国的共同利益与责任，各方在南海的任何行为，都应在符合 1982 年联合国海洋法公约等国际法的基础上实施，为此一共同目标做出贡献。





路透社介绍称，参与此次演练的美军阿利 · 伯克级导弹驱逐舰 “ 麦坎贝尔 ” 号常驻日本，隶属美军第七舰队。





值得注意的是，该舰 1 月 7 日刚刚进行新年来首次 “ 航行自由 ” 行动，擅闯我西沙岛礁 12 海里内。当时越南外交部也没忘了 “ 发声 ” ，黎氏秋恒称，越方对西沙和南沙两个群岛 “ 拥有主权 ” ，越南为 1982 年《联合国海洋法公约》的缔约国，尊重各国在符合海洋法公约等国际法的相关规定，在南海执行航行与飞越自由权。

就美国军舰擅自进入西沙群岛海域一事，中国外交部在 1 月 7 日发表回应称：坚决反对。中方随即派出军舰军机依法对美舰实施查证识别，予以警告驱离并就此向美方提出严正交涉。

而对于越南外交部所谓的对西沙群岛

“

拥有主权

”

的言论，中国外交部也曾予以驳斥。中国外交部发言人曾表示，大量的历史证据表明，西沙群岛自古以来就是中国固有领土，中国人最早发现、最早命名、最早开发经营、最早进行管辖和行使主权，中国人是西沙群岛无可争辩的主人。越南方面歪曲历史、否认事实，出尔反尔、背信弃义。

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