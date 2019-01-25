世界唯一的轮流君主制:马来西亚任命新任最高元首

1 月 24 日，马来西亚统治者会议任命 59 岁的彭亨周苏丹阿卜杜拉为第 16 任马来西亚国家元首。他将于 1 月 31 日宣誓就任，接替于本月 6 日辞职的第 15 任最高元首穆罕默德五世。

马来西亚王宫 1 月 6 日发布声明称，穆罕默德五世宣布辞去国家元首职务 —— 在位仅两年便提出辞职，这还是马来西亚历史上的首次，而他辞职的原因也引发了外界猜测。

去年 11 月，穆罕默德五世开始休病假。有媒体称，他是为了与心爱的女子结婚，偷跑到俄罗斯。当月晚些时候，社交媒体上出现了穆罕默德五世与前莫斯科小姐在莫斯科举行婚礼的照片。





马来西亚《联邦宪法》规定，最高元首不能在没有获得 “ 统治者会议 ” 同意的情况下，因为非国事访问离开马来西亚联邦超过 15 天。或许是因为这个原因，让 “ 不爱江山爱美人 ” 的穆罕默德五世主动退位。虽然马来西亚官方至今仍未对婚礼之事予以证实，但在马来西亚当地，有不少人相信穆罕默德五世确实娶了一位俄罗斯姑娘。

马来西亚最高元首即为国家元首、伊斯兰教领袖兼武装部队统帅。穆罕默德五世的退位也让外界注意到马来西亚不同寻常的君主制 —— 世界上唯一的轮流君主制。

自 1957 年开始，马来西亚国家元首继位顺序名单包括森美兰、雪兰莪、玻璃市、登嘉楼、吉打、吉兰丹、彭亨、柔佛及霹雳 9 个州的世袭苏丹。按照既定顺序，下一个顺位是彭亨苏丹。统治者会议会决定顺位候选者是否适合担任，国家元首任期五年。





1 月 11 日，阿卜杜拉刚刚接替 88 岁的父亲出任彭亨州苏丹。根据当地媒体发布的履历，他热爱体育，出任多个体育组织的公职职位，包括担任亚洲曲棍球联合会主席、国际足协理事，以前也曾领导马来西亚足协。

他过去在马来西亚就学，也曾到英国的桑赫斯特皇家军事学院留学受训。此外，他还擅长打马球。

不过，国家元首这个职位基本上是仪式性的，执政权力掌握在议会和总理手中。元首不参与国家的日常治理，他负责任命总理，同时还拥有赦免权。

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