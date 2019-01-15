移民激增引发英国当局热议

英国本月早些时候宣布发生了一起 “ 重大事件 ” 。在此之前，试图从法国乘坐小船横渡 30 公里英吉利海峡的移民人数急剧增加。目前，海峡两岸都部署了海军巡逻船，并加强安保。移民潮和政府的回应在英国掀起一股政治热潮。





这两艘军舰是在地中海执行欧盟任务时被召回的，目前在英国和法国之间的海域巡逻。内政大臣贾维德质疑那些在英国寻求庇护的人的动机。





英国内政大臣贾维德说： “ 如果你真的寻求庇护，为何不在你到达的第一个安全的国家寻求庇护呢 ? 没有人会觉得法国不安全。 ”





英国政府称，过去三个月来，有 400 多名移民试图从法国横渡英吉利海峡。他们通常在隆冬搭乘橡皮艇，大多数人似乎来自伊朗。





这是一段危险的旅程。英吉利海峡是世界上最繁忙的航线之一，潮汐和洋流都很强。





美国之音记者里奇韦尔说： “ 尽管最近几周，政治焦点集中在抵达这些海滩的移民数量上，但大多数寻求庇护者不会冒险乘坐小船横渡英吉利海峡。 ”

大多数人乘坐飞机而来。





也有人试图躲在开往英国的卡车的下面或里面。专家说，法国渡轮港口加强了安全措施，这可能促使移民试图乘船过境。





三年前，年仅 16 岁的欧克利逃离家乡阿富汗的塔利班，藏在一辆冷藏卡车里来到英国。

阿富汗难民欧克利说： “ 当卡车启动时，他启动了冰箱，太冷了。我们坐在卡车中央，紧紧抱在一起。他一开门，我们就跳下卡车逃跑。我们随后走上高速公路，好像我们终于在高速公路上了，警察抓住了我们。 ”





欧克利获得了庇护。他得到慈善组织 “ 肯特难民行动网络 ” 的帮助，该组织帮助举目无亲的移民儿童获得住房、教育和其他基本需求。





“ 肯特难民行动网络 ” 的查普曼表示，政府对移民潮的反应是由政治因素所驱动。





布里奇特 · 查普曼说： “ 这是一场危机，人们被迫冒着生命危险申请庇护，这完全不可接受。但我认为，在过去两个半月里有大约 250 人冒险偷渡。 ”“ 那并不构成危机。但在当权者中，有很多人在移民问题上摇摆不定，看谁表现得最强硬。我认为，他们看到了一个争夺领导权的机会。对我来说，这是拿人民的生命来玩政治。 ”





政府否认这些指控，表示需要部署海军舰艇来阻止人口走私者和踏上如此危险旅行的移民。

另一些人警告说，军舰可能使更多移民认为他们能够获救，因此进行偷渡。（美国之音）

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