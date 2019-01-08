美国商务部长罗斯称美中可能达成双方均能接受的贸易协议

美国商务部长罗斯周一预计，美中两国有可能达成一项 “ 我们能接受的 ” 贸易协议。全球最大两个经济体的官员本周重启谈判，试图解决贸易争端。





罗斯对 CNBC 表示，当前的贸易问题最容易解决，而知识产权和市场准入之类的执法问题及结构性改革问题解决起来则比较困难。





“ 我认为，达成一个中国可以接受的、我们可以接受的、解决所有关键问题的合理解决方案的可能性很高， ” 罗斯对 CNBC 说。





中国外交部称，中方有 “ 诚意 ” 在相互尊重和平等互利的基础上，解决好两国之间的经贸摩擦。两国官员正在北京举行自中美两国首脑 12 月同意贸易战休战 90 天以来的首次面对面谈判。这场贸易战搅乱了全球市场。





特朗普周日表示，与中国的贸易谈判进展顺利，中国经济疲软给了北京一个努力达成协议的理由。罗斯对 CNBC 说，会谈正在适当层级的工作人员间举行，这将有助于确定政府如何向前推进。





外交部发言人陆慷在例行新闻发布会上表示，中美双方都同意按照两国元首会晤达成的重要共识，就如何解决中美经贸分歧开展 “ 积极和建设性 ” 的磋商和对话。





“ 我们从一开始就认为，中美经贸摩擦对双方和世界经济都不利。中方有诚意在相互尊重、平等互利以及对等的基础上，同美方解决好两国之间的经贸摩擦。 ”





特朗普去年对价值数千亿美元的中国商品加征进口关税，并威胁要对北京方面施加更大压力，要求其在行业补贴、知识产权和黑客攻击等问题上改变做法。中国采取了报复性关税举措。





“ 至于中国经济好不好，刚才我也说过，中国的发展有足够的韧劲和巨大的潜力，我们对中国经济长期向好的基本面有坚定的信心， ” 陆慷称。

陆慷还称，中国副主席王岐山将于 1 月底出席达沃斯全球经济论坛，但他表示，还没有听说有关王岐山与特朗普在此期间会晤的安排。





截至周一晚间，有关贸易谈判的细节几乎没有披露。谈判原定于周二结束。





据一位知情人士透露，尽管会谈是在副部级官员之间进行，但中国国务院副总理刘鹤周一出人意料地出现在了会议上。刘鹤曾牵头负责与美国的贸易谈判，是习近平的高级经济顾问。





美国代表团由美国贸易副代表格里什率领，成员包括美国农业部、商务部、能源部和财政部的副部长，以及白宫的高级官员。





北京对外经济贸易大学的中国贸易专家屠新泉在会谈开始前对路透表示，会谈可能会集中讨论技术层面问题，把重大分歧留给更高层的官员。





“ 中国经济正在大幅放缓，美国股市也在快速下跌，我认为目前双方需要达成某种协议， ” 屠新泉称。





上周公布的数据显示，中国和美国制造业均放缓，不过美国劳工部周五公布， 12 月就业岗位激增，薪资也有所上涨。





对于中国可能愿意为满足美国的要求而做出的让步，官员们没有给出详细的细节。美国的一些要求需要进行令中国领导人不快的结构性改革。





分析人士说，即使在短期内达成贸易协议，也不是中国经济的灵丹妙药。预计中国经济在未来几个月将继续放缓。





中国具有强烈民族主义色彩的报纸《环球时报》周日晚间在一篇社论中说，双方希望达成协议的声明令人感到乐观，但北京方面不会屈服于美国的要求。

该报称，

“

中国如果想举白旗，早就举了。

”(

路透社

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