央视专访任正非：华为的有些产品欧美非买不可

北京时间周日 (1 月 20 日 ) 晚间，央视《面对面》栏目播出了对任正非的专访节目。面对镜头，任正非侃侃而谈，带着一如既往的从容与坦诚。





1/ 主动放弃 “ 改革开放杰出贡献人物 ” ，怕坐不住溜号





董倩：因为在改革开放 40 年的纪念大会上，有 100 名改革开放的先锋，中央在表彰，说没有您的原因是因为您主动申请深圳市委市政府别加上您，这是真的假的？





任正非：我想集中精力搞华为，华为已经够复杂了，因为你们没有机会到我们海外一些研究中心看一看，这些科学家在这么细的地方，还有数千项专利，在研究这些细节，所以有很多细节才能组成这个宏观的，这些东西都是要有规划的，我觉得我的精力要放到自己内部的方面上，如果参加社会活动，就要消耗精力，第二个你叫我开会，坐这个板凳上两个小时坐不住，就溜号，不光彩。





2/ 华为有些产品欧美非买不可





“ 欧美国际在电信领域的投资占 60% ，如果不让你进怎么办？ ”





对此任正非表示，华为有很多产品欧美国家非买不可， “ 但是我一定会卖给他们的，我们不会计较他们曾经拒绝过我们，我们是市场经济，当他要买的时候我还是会卖给他的，但是重点把想买我东西的国家做好。 ” 任正非说道。





董倩：有外界舆论表示说现在恐怕是华为最危险的时候了，作为公司 CEO 和创始人的任正非，他又是怎么分析当下和以后呢？就在前段时间，我看您接受采访的时候曾经讲过这么一段话，说华为发展到今天，不会与任何人为敌，也不会把谁看成自己的竞争对手，但是现在有的人把华为当成对手，怎么去面对这种状况？





任正非：这是比赛，你做得好不好，你做得好了以后，不会没人买的，你不用担忧，我从来没担忧这个事。我举个例子给你听，前两天我对西方记者专门讲的，全世界把 5G 做得最好的是华为，全世界把微波做得最好的是华为，全世界做 5G 只有几家公司，全世界做微波只有几家公司，只有一家公司把微波和 5G 做得好，当我们把 5G 和微波做在一起的时候，我们不需要光纤就可以回传，现在我们已经用 4G 这个方法很成功，普遍为穷困国家，非洲穷困国家提供了服务。但是用 5G 把微波结合在一起的时候，提供的是超宽带，西方实际上就是大农村，就是高等的大农村，因为是别墅群，大规模的别墅群，他们每家每户铺光纤进去，成本很高，这个时候他想看 8K 的电视，他拿什么看？我们小基站一装，这个就看了，这个全世界只有华为能做到。





3/ 很多 “ 外国蛋 ” 其实是 “ 中国鸡 ” 下的





董倩：你们在招人才的时候，像统计、数学这样的人才好不好招？





任正非：好招。而且特别是现在有大量的人才，从国外海外回归，这对我们国家是一次机会，因为这个世界有两次人才大转移高峰，第一次是第二次世界大战结束以后， 300 万犹太人从苏联转移到一以色列，崛起了一个高点，现在美国正在排外，它的科研就受限了，第二个可能我们有些大量的留学生在国外不能公平就业的话，他可能要回国，这个时候我们国家敞开怀抱，拥抱这些人，让他们到中国来，多挣钱，让他们来为国家多发光，其实我们有时候我们跟外国人说你把这个高科技卖给我们吧，你把这个东西卖给我们，当这个东西买回来的时候，把这个蛋一打开，发现这个蛋是中国蛋，是中国鸡跑到美国生了一个蛋，卖给我们，我们还交了关税，还高价买回来，为什么不能自己的鸡在自己土地上生。第二个，为什么不能让外国的科学家到中国来生蛋。大家也知道，美国有非常多伟大的领袖、政治家、哲学家、科学家，大多出自穷困的东欧，我们为啥不能再把东欧的优秀人才引进到中国来生蛋，让他们有幸福的生活，让他们感觉到好环境，这样中国能把大量世界人才像美国一样把科学家吸纳到中国来，这个国家怎么不能井喷。





4/ 大家都忙着在泡沫里多挣钱，在做学问上就懈怠了





董倩：在今天采访之前，任正非特别找到我们，说他希望在采访中表达的也正是这样的一个观点，我们就非常好奇，因为在外界在广泛的关注华为作为一家企业，它的未来何去何从的时候，为什么作为当家人他最关注的反而是这样的话题？





任正非：我觉得未来二三十年，人类社会要发生天翻地覆的变化，至少是生产方式，会发生天翻地覆的变化，特别是工业、农业，会发生非常大的变化。那工业巨大的进步来源于教育和科技的进步，所以我们认为一个国家首先要重视教育，重视基础教育，特别是农村的基础教育。国外有人说过，一个国家的强盛是在小学教室的讲台上完成的，同时也讲到教育是最廉价的国防，国防并不一定武器是最厉害的，那么我们国家经济上发展速度过快，有很多泡沫机会，大家都忙着在泡沫里面多挣点钱，可能在做学问的问题上就有点懒惰懈怠了，有点跟不上时代。





5/ 华为现在的问题就是机构臃肿、管理层级太多





董倩：华为发展到今天，是不是一个理想的状态？





任正非：华为现在出问题的就是机构臃肿，整个管理层级太多，我们正在改革，我们在五年左右组织改革上能获得成功的话，我们可能是有战斗力的。





董倩：未来的华为公司应该是什么样的？





任正非：不像现在这么多臃肿，这么多管理层，这么多会议。





6/ 子女们翅膀要硬，要自由地去飞翔





解说：任正非透露，当时他和孟晚舟本来去阿根廷开同一个会议，因为孟晚舟是会议的主要主持者，不曾想，当地时间 2018 年 12 月 1 号，孟晚舟在加拿大转机被当地警方扣留， 10 天之后， 2018 年 12 月 11 号，加拿大法院做出裁决，批准孟晚舟的保释申请。





董倩：您多久没见到她了？





任正非：不知道，应该是很长了，很长吧。





董倩：因为工作的原因长期见不到面这是正常的，但是因为这种情况、这种意外，会不会因为这种意外特别想念她？





任正非：不会，因为儿女他们翅膀要硬，他们要自由去飞翔，这是父母的期望，父母并不是期望儿女来照顾父母，这个不是我们的期望，所以他们飞得越高，她们跟我们的差距就越大，代沟就越多，他们愿意跟我们沟通就沟通，不愿意沟通就不沟通。





董倩：但是毕竟遇到这么一件事。





任正非：这个是要通过法律解决，我们是有信心能解决的。





7/ 我觉得文字穿透力更强一点





谈及这么多年为何很少在电视上露面时，任正非表示自己也没想明白为何不露面， “ 不上（电视）也没问题，我觉得文字穿透力更强一点，就是我自己写文件。 ”





席间任正非还表示欢迎媒体参观华为的园区，

“

但是并没有说我们要夸大，希望更多的媒体来，媒体来我们有接待，只是我们的接待方式可能没有那么隆重吧。

”

任正非向央视记者表示。（制造界）

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