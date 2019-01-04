朝媒喊话美国：朝韩关系不是朝美关系的附属物

韩媒称，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》 3 日刊登署名文章称，朝韩关系与朝美关系是两码事，朝韩关系决不能成为朝美关系的附属物。





据韩联社 1 月 3 日报道，该文章称，美国提出 “ 调整速度 ” ，一直插手干预朝韩关系进展，最终致使朝韩关系形同弹簧，稍有进展便又重返原状。 “ 调整朝韩关系进展速度 ” 的说法背后有着美国不愿看到朝韩关系改善和发展的居心，其根源就在于美国从前至今对朝敌对政策毫无变化。

这篇文章指出，事实上朝韩关系发展不仅不会损害美国战略利益，反而对此大有好处，美国在过去的一年里应深有感触。

文章还表示，此时此刻不应左顾右盼，而是应进一步加快朝韩关系发展的步伐。只要朝韩牵手前行，朝美关系也自然会跟进。美国应该改变对待朝韩关系的态度和看法。

文章还指出，去年年底在开城举行的韩朝铁路公路对接项目开工仪式只流于形式，文章谴责因国际社会对朝制裁而导致项目实际无法启动的现况。

韩联社分析认为，《劳动新闻》刊登上述文章旨在敦促韩美转变态度，改变韩朝经济合作因对朝制裁遭遇瓶颈的情况。朝鲜最高领导人金正恩在元旦致辞中曾表示有意毫无条件地重启开城工业园区和金刚山旅游项目，在此背景下，《劳动新闻》的报道或有意为此营造氛围。

Twitter

sgnypost





