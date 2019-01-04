英国即将脱欧 伦敦市长唱反调：其实我们不想走

英媒称，新年伊始，英国面临同欧洲关系不确定的前景， 3 月英国如何脱离欧盟的问题仍然悬而未决，伦敦市长萨迪克 · 汗却利用新年夜烟花秀赞扬伦敦和欧洲的关系，被许多人认为是利用新年庆祝发出反 “ 脱欧 ” 信息。

据英国广播公司（ BBC ）网站 1 月 2 日报道， 2018 年一直在维修的议会 “ 大本钟 ” 再次响起迎接新年， “ 伦敦眼 ” 摩天轮被灯光照耀成黄色，衬托在蓝色背景中，俨然成了巨幅的欧洲旗帜， 10 万人聚集在伦敦泰晤士河畔观看了伦敦跨年夜辞旧迎新的盛大焰火，绚烂的焰火展示围绕着 “ 伦敦开放 ” 的主题进行，在午夜时分 “ 伦敦开放 ” 被用 7 种语言播送。萨迪克 · 汗在社交媒体推特上说， “ 以伦敦为家的 100 万欧盟公民们：你们是伦敦人，你们作出巨大贡献，这里欢迎你们，我很自豪能在迎接 2019 年的贺词中向你们表达支持。 ”

萨迪克 · 汗还在跨年夜的讲话中指出： “ 令许多伦敦人、英国和欧洲许多人都感到不满的事情是英国议会政客使用的语言和腔调，他们造就了我们封闭、内视、不欢迎欧洲人的形象。 ” 报道称，新年庆典播放的大量欧洲音乐作品被认为用以抵消这种印象。





萨迪克 · 汗此前一直表示支持进行第二次脱欧公投，他说： “ 我认为（英国）政府把同欧盟的（脱欧）谈判搞砸了，因为议会不能解决我们将如何脱离欧盟的问题，我们应该允许公众重新有继续留在欧盟的选项，或接受政府达成的协议。 ”

有人评论说，作为伦敦市长，萨迪克 · 汗表达了大部分伦敦人的心声，但许多主张脱欧的人留言发出质疑，说他的亲欧盟信息不代表伦敦人，一些批评者称萨迪克 · 汗将伦敦的跨年夜庆典政治化。

对此， 1 月 2 日他在接受 BBC 伦敦电台采访时说，那些主张英国脱离欧盟、指责他政治化的人都是些天真的 “ 玻璃心 ” 。

萨迪克 · 汗说， “ 我生活在这样一个世界上最多元化的城市当中真的无比自豪，我们应该庆祝欧洲人对我们城市的巨大贡献，我不明白为什么那些 ‘ 脱欧者 ’ 怎么都成了玻璃心。 ”

萨迪克

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汗在推特上说，无论英国脱欧的结果如何，跨年夜焰火的意义都展示了伦敦是世界上最了不起的城市。

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