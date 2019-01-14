DNA之父被剥夺荣誉头衔：坚称智商取决于种族基因

诺贝尔奖得主、被称为世界 “DNA 之父 ” 的 DNA 双螺旋结构的发现者之一美国科学家沃森（ James Watson ）因为频繁发表关于种族间智商差异的言论被剥夺了荣誉头衔。

据英国广播公司（ BBC ） 13 日报道，作为基因科学的前沿学者，沃森在电视节目中提及了认为白人和非洲裔存在由基因导致的平均智商差异的观点。





在一个科普纪录片中，沃森表达了上述观点。上周五，沃森曾经在 1968 到 1993 年间领导的冷泉港实验室（ CSHL ）发布声明，称将剥夺此前颁发给他的荣誉头衔。

据美国有线电视新闻网 14 日（ CNN ）报道，冷泉港实验室在声明中表示，强烈反对沃森的相关言论，并斥其 “ 完全没有科学根据 ” 。

沃森此前曾多次发表类似言论。 2007 年，他曾对英国《星期日泰晤士报》表示，对非洲的发展前途十分悲观，因为 “ 所有有关非洲发展的社会政策都建立在他们（非洲人）和我们（白人）智商水平相同的前提上，然而所有的科学测试都证明这个前提不正确。 ”

他还补充称，尽管自己主观上十分希望每个人都生来平等，但 “ 那些不得不和黑人雇员打交道的人都知道这不是真的。 ”

在多次发表类似言论后，冷泉港实验室撤销了沃森所有的行政职务，但由于沃森后来作出了道歉，因此暂时保留了他的荣誉头衔。然而，在今年

1

月

2

日播出的纪录片中，他公开表示

“

自己的观点并未被改变

”

。鉴于此，冷泉港实验室最终决定剥夺他的头衔。

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