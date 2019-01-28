中国公安部：黑恶软暴力向金融领域发展

中国公安部今天指出，黑恶势力团伙目前已从传统的“黄赌毒”、矿产资源、建筑交通等领域，转向金融、网路等新领域与新业态发展，而且具有企业化管理、软暴力成常态等新特征。





中国公安部 28 日在北京举行“全国公安机关扫黑除恶专项斗争”有关情况记者会，公安部刑事侦查局副巡视员童碧山在回答提问时，做上述表示。





据公安部官网报导，童碧山表示，当前黑恶势力犯罪仍然处于滋生、发展的活跃期。聚敛钱财是黑恶势力犯罪的重要特征，只要有利可图，黑恶势力就会插手介入，所涉足行业既有非法、也有合法，既有传统的，也有新型的。





他指出，从打掉的黑恶势力团伙情况看，除集中“黄赌毒”、矿产资源、建筑工程、交通运输等传统领域外，目前还在向金融、网路等新领域与新业态发展，出现一些新特点、新趋势、新形态，对人民安全感、幸福感的影响比较突出。





童碧山说，黑恶势力犯罪有 6 个新特征，一是公司化特征明显。部分涉黑组织实行企业化管理，用合法形式掩护违法犯罪活动。二是从此次专项斗争看，打掉的黑恶团伙跟以前相比，发展周期明显缩短。





三是“软暴力”成为常态。为了逃避打击，黑恶团伙放弃公开的暴力手段，往往采取一些恐吓、滋扰、跟踪、堵锁眼（钥匙孔）、泼粪喷漆等软暴力手段。





他指出，四是向金融领域发展迅猛，很多涉黑组织涉及高利放贷、“套路贷”和暴力讨债等活动。五是从线下向网上蔓延，例如新型“套路贷”团伙利用多个网贷平台进行高利放贷，受害人遍布全中国。





最后是经济实力明显增长。童碧山指出，一些涉黑组织的资产超过了人民币亿元，甚至数十亿元，拉拢腐蚀的能力增强。





此外，刑事侦查局政委曾海燕指出，专项斗争开展以来，截至目前，共打掉涉黑组织 1292 个、恶势力犯罪集团 5593 个，破获各类刑事案件 7 万 9270 起，缴获各种枪支 851 支，查封、扣押、冻结涉案资产人民币 621 亿元，全中国刑事案件同比下降 7.7% 。（中央社）

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