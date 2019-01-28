一带一路东南亚遇阻 港媒：北京重新调整

据报导，由于中国在东南亚的巨大投资项目出现延宕，北京方面正重新调整在区内的“一带一路”倡议。
英文南华早报今天在报导中提及以上问题，但没有说明北京方面重新调整的具体情况。
报导指出，花旗经济研究（Citi Economics）最近引述美国企业中心的数据指出，去年下半年，中国在东南亚的巨大投资计划呈现下跌，只有12个项目（计划），涉及金额39亿美元。
而去年同期，中国在区内获得33个计划，涉及金额220亿美元。
去年下半年，这些在印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡的计划所涉及的金额，只有2017年的1/4。同期间，中国在泰国和越南没有获得新投资计划。
报导表示，自2013年起倡议“一带一路”后，中国在东南亚的势力和影响力日渐上升，而中国也因此增加了在区内的投资。
目前东南亚占中国对外投资和建设的1/3。
在中国推出“一带一路”战略后3年 ，中国在东南亚的投资额上升了77%。此外，中国公司在当地获得的合约也上升了54%。
不过，与此同时，东南亚出现抗拒中国巨大投资的情况，背后是地缘政治的忧虑，其中较明显的是马来西亚，首相马哈迪（Mahathir Mohamad）政府上周就撤销了中国在当地一项涉及200亿美元的铁路计划。
缅甸也削减了中国在孟加拉湾皎漂港（Kyaukpyu Port）的投资，原因是要减少债务。
报导又引述新加坡ISEAS-Yusof Instiute本月公布的一项调查指出，东南亚70%学者认为，他们的政府要对“一带一路”采取谨慎态度，以免债务增加。
调查指出，马来西亚、菲律宾和泰国的学者尤其抱持这种想法。
除了忧虑债务外，东南亚对“一带一路”计划的批评还有环保标准、施工困难、缺乏商业活力、相冲突的地方利益，以及不满中国人大量涌入。
据报导，泰国朱拉隆功大学（ChulaLongkorn Unversity）安全与国际研究中心主任蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）说，中国方面应该重新思考和推动“一带一路”战略。
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