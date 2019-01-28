一带一路东南亚遇阻 港媒：北京重新调整

据报导，由于中国在东南亚的巨大投资项目出现延宕，北京方面正重新调整在区内的“一带一路”倡议。





英文南华早报今天在报导中提及以上问题，但没有说明北京方面重新调整的具体情况。





报导指出，花旗经济研究（ Citi Economics ）最近引述美国企业中心的数据指出，去年下半年，中国在东南亚的巨大投资计划呈现下跌，只有 12 个项目（计划），涉及金额 39 亿美元。

而去年同期，中国在区内获得 33 个计划，涉及金额 220 亿美元。





去年下半年，这些在印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡的计划所涉及的金额，只有 2017 年的 1/4 。同期间，中国在泰国和越南没有获得新投资计划。





报导表示，自 2013 年起倡议“一带一路”后，中国在东南亚的势力和影响力日渐上升，而中国也因此增加了在区内的投资。





目前东南亚占中国对外投资和建设的 1/3 。





在中国推出“一带一路”战略后 3 年 ，中国在东南亚的投资额上升了 77% 。此外，中国公司在当地获得的合约也上升了 54% 。





不过，与此同时，东南亚出现抗拒中国巨大投资的情况，背后是地缘政治的忧虑，其中较明显的是马来西亚，首相马哈迪（ Mahathir Mohamad ）政府上周就撤销了中国在当地一项涉及 200 亿美元的铁路计划。





缅甸也削减了中国在孟加拉湾皎漂港（ Kyaukpyu Port ）的投资，原因是要减少债务。

报导又引述新加坡 ISEAS-Yusof Instiute 本月公布的一项调查指出，东南亚 70% 学者认为，他们的政府要对“一带一路”采取谨慎态度，以免债务增加。





调查指出，马来西亚、菲律宾和泰国的学者尤其抱持这种想法。





除了忧虑债务外，东南亚对“一带一路”计划的批评还有环保标准、施工困难、缺乏商业活力、相冲突的地方利益，以及不满中国人大量涌入。





据报导，泰国朱拉隆功大学（ ChulaLongkorn Unversity ）安全与国际研究中心主任蒂提南（ Thitinan Pongsudhirak ）说，中国方面应该重新思考和推动“一带一路”战略。





他说，中国在多方面遇到挑战，它要选择推动那些优先项目。（中央社）

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