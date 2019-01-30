FaceTime爆用户被窃听漏洞 苹果急关闭群聊功能





苹果手机 iPhone 用户周一发现视像通话程式 FaceTime 有严重漏洞，拨话方可利用群聊功能，在受话方未接听的情况下听到对方的声音，甚至收到影像，受话方可能不知道自己被窃听。苹果即时暂停 FaceTime 群聊功能，直到漏洞被修补为止，预料本周稍后发布更新。纽约州长科莫呼吁市民关闭 FaceTime ，直至有修正可用。





科技网站 9to5Mac 最先公布这个漏洞。当用户拨打 FaceTime ，在对方未接起之前，在群聊加人的地方把自己（拨号者）加进去，这样即使原本的接听方未有回应，群聊都会马上开始，拨打方可以听到收音，但受话方的手机看起来仍是显示 FaceTime 正在来电的锁机画面。





此外，一般有来电时，苹果用户可以按机身侧边的电源按钮，让电话静音或忽视来电。美国媒体却发现，在 FaceTime 来电时按下电源按钮或者声量按钮都会接通，受话方可以接收拨打方的声音，受话方的手机还会在机主不知情下送出影像。此时受话方的手机画面仍显示接受或拒绝来电的选项，用户不会发现已被窃听、窃看。





这个瑕疵在社群网站上被热烈讨论，还有用户在 Twitter 贴出实测影片。其中一段实测影片吸引三百四十多万人观看，二万三千多人转发。





9to5mac 建议用户在装置设定页面，关闭 FaceTime 功能，以策万全。 Twitter 创办人兼现任行政总裁多尔西推文呼吁：“立即关闭 FaceTime 直到苹果修复问题。” 纽约州长科莫也呼吁市民关闭 FaceTime 直至有修正可用。科莫发表声明说：“ FaceTime 漏洞严重侵犯隐私，使纽约人面临风险。”





苹果系统状态网站显示， FaceTime 群聊功能已暂时无法使用。发言人在声明中表示：“我们已经意识到这个问题，也已经进行修复，将在本周稍晚发布更新软件。”预料苹果会在本周稍后发布的 iOS 12.2 中修正问题。





FaceTime 是苹果自家开发的视像通话程式，可以在 iPhone 、 iPad 、 iPod Touch 和 Mac 电脑使用，受影响的装置包括运行 iOS 12.1 的 iPhone 和 iPad ，以及运行 macOS Mojave 的苹果电脑。苹果于去年夏天发布 FaceTime 群聊视讯通话功能，但在 iOS 12 作业系统的早期测试版本中移除，随后于去年十月下旬推出该功能。（星岛日报）





Twitter

sgnypost





