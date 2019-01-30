中国瘫痪台湾有新招 破坏海底电缆切断对外联系

财团法人国防安全研究院出版的最新一期《国防情势月报》指出，中国可能以“断网”手段攻击台湾，透过破坏海底光缆来瘫痪台湾与外界连接的网路系统等。





报告指出，中国恶意将台湾的网路“断网”，有 2 种可能的做法，一是切断连接台湾与外界联系的“跨国海底光纤电缆”或攻击台湾的海缆登陆站；二是透过主权争议，要胁“网际网路名称与数字位址分配机构”更改台湾的根网域，进而控制并切断台湾的网路。





在海底光缆方面，报告指出，这些光缆在海底的铺设深度不足 300 公尺，在台湾有 4 个登陆站；共计有 12 条海缆、 8 家国际海缆电路出租业务业者，具备相当的海缆备援能量，而坏 4 个海缆登陆站对台湾的实体光纤电缆连结，应该是中国较有可能的作法。





此外，中国可以向主管网路地址的国际机构“网际网路名称与号码指配组织”（ ICANN ）施加压力，把台湾的根网域名 .tw 改成中国的 .cn 。中国可进一步要求 ICANN 改变边界闸道协定（ Border Gateway Protocol, BGP ）之国家自制系统号码（ Autonomous System Number ），造成中国可以用 BGP 挟持（ BGP hijacking ）通往台湾的资料流量，形同以政治干预切断台湾对外网路。





报告最后也指出，台湾若是要借片面切断网路以因应中国网路攻击或假讯息攻势，除政府正规网路安全建制单位之外，也可考虑结合民间网路白帽骇客，偕同力抗中国网军之外。若要以断网反制假讯息泛滥，建议必须掌握网路治理的透明化原则，以事先警示并公开施行步骤的方式施行，才不至于被污名化为钳制网路言论。（苹果日报）

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