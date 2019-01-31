贸易摩擦冲击日本工业生产 加大经济增长风险

日本 12 月工业生产连续第二个月萎缩，突显日本央行发出的警告，即全球经济增长减慢以及中美贸易战给日本经济带来的风险正在增加。





日本两大贸易伙伴国 -- 中国与美国之间的贸易纠纷已波及到金融市场、商业和贸易。





日本政府周四公布的数据显示， 12 月工业生产较前月减少 0.1% 。尽管数据要好于下滑 0.4% 的市场预估中值，以及 11 月的减少 1.0% ，但前景变得更加不明朗。





“ 产出的趋势将停滞，主要是因为全球经济和贸易放缓。 ” 农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。





来自全球的压力使得日本央行承压，周四公布的日本央行 1 月利率会议意见摘要显示，日本央行决策者表达了对中国经济因中美贸易摩擦而放缓，进而对全球经济成长构成的风险升高的担忧。





在 1 月会议上，日本央行调降了通胀评估，但维持大规模刺激计划不变。





不只日本央行感到担忧，包括美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 在内的其他许多央行也已警觉，注意到全球经济动能减低的情况在扩大。





美联储周三维持利率不变，并正式转变政策立场，承诺对进一步升息保持耐心，这是美联储自 2015 年开始的紧缩周期可能已经结束的最清晰信号。





日本决策制定者担心中美贸易战的影响逐渐扩散，可能损及他们多年来促进经济可持续成长的努力。日本央行总裁黑田东彦在近来评论对此多有警告。





经济产业省调查的制造商预计， 1 月工业生产料较前月下滑 0.1% ， 2 月料增长 2.6% 。





分析师预期工业生产将保持脆弱，甚至会进一步恶化，因海外经济体放缓令日本国内经济承压。





** 利润率承压 **





企业目前承受维持利润率和获利的压力， 12 月出口创两年来最大降幅，因对中国的出口大减。中美贸易冲突冲击全球制造业活动。





“ 我们暂时不能依赖出口拉动经济复苏，同时日本企业对资本支出和加薪的态度将转为谨慎。今年日本经济形势将愈发严峻， ” 南武志称。





经济产业省称， 12 月工业产出下滑，主要受到半导体和印刷机等制造机械、以及化妆品等化学产品的产出减少拖累。经济产业省维持对工业产出的看法不变，称其正 “ 逐步升温 ” 。





日本 10-12 月当季工业生产增长 1.9% ，为 2014 年初以来最快增幅。





国际货币基金组织 (IMF) 调降全球增长预估；本月稍早的一项调查显示，在贸易紧张形势的影响下，企业主管的悲观情绪增强。





日本经济料将从第三季因自然灾害而出现的萎缩中反弹，但许多分析师称，外部压力加剧将令 2019 年全年的经济增长低于平均水准。 ( 路透社 )

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