美国会议员提出法案：确保美国不首先使用核武器

特朗普政府在 2018 年 2 月发布了新版《核态势评估》报告,希望政府加大更新核武器投入,研发新型核武器,提高核威慑力,报告一经发布立即引发美国国内各界的担忧。当地时间周三( 30 日),美国国会两位重要的民主党议员提出一项法案,确保美国不首先使用核武器。

据美国国防新闻网报道,美国众议院军事委员会主席亚当 · 史密斯( Adam Smith )、已宣布参加 2020 年美国大选的资深参议院伊丽莎白 · 沃伦( Elizabeth Warren )在 30 日提出了一项法案 “ 不首先使用核武器法 ” ( The No First Use Act ),试图通过法律规定美国在冲突中不首先使用核武器。

史密斯和沃伦在一份联合声明中说道: “ 我们目前的核战略不仅仅是过时的,还是危险的。明确威慑是我们核武库的唯一目的,这项法案将减少核误判的可能性。 ”

事实上,两位国会议员此前一直主张采取军事克制措施,沃伦在 2018 年底的一次演讲中就曾呼吁 “ 不首先使用核武器 ” 的政策,史密斯在 2018 年 11 月的犁头基金会(美国一反核武器组织)上的演讲中也提到类似的观点。

2018

年

2

月,美国国防部发布了新版《核态势评估》报告,也是继

2010

年发布相关评估报告后首次公布美国核战略。报告指出希望政府加大更新核武器投入,研发新型核武器,提高核威慑力。特朗普还发表声明称过去几届政府没有及时完成美国核武器和设施的现代化,而这份报告回应了美国面临的挑战。报告一经发布,也引发一些国会议员的担忧。

