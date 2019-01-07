环时:市场出任何重大问题 苹果都跑不掉

苹果罕有地发出盈警，股价周四大泻近一成。《环球时报》发表评论表示，苹果公司规模太大，因此全球市场出任何重大问题，苹果都跑不了。评论承认，中国经济正在放缓，但苹果大幅下调今年首财季在华销售的预期，不全是中国经济放缓的原因，中国经济增长换挡已有好几年。





评论指出，苹果必须正视其独特竞争力正逐渐消耗殆尽的现实。苹果作为智能手机的先驱，一度引领手机革命，但中国手机厂商逐渐追上来，国产手机不仅价格便宜，且功能已不逊于苹果，甚至一些本土化的设计更加人性、适用。昂贵的苹果手机失去让人眼前一亮、独树一帜的东西，其高价格物有所值受到愈来愈多怀疑。





此外，苹果手机在销售渠道上明显败下阵来。随着华为等手机向中高端市场进军，愈来愈多的苹果老用户选择转用华为，有很多苹果用户之所以没有转用华为，是因为被苹果作业系统“绑架”了。如果苹果不实现新的革命性创新突破，只是做点修修补补，那么除非大规模降价，与华为等中国厂商拼价格，否则苹果在中国市场的销售量很大机会持续下滑。





评论又认为，贸易战加剧投资者对苹果前途的悲观，乱了供应链、打乱了预期、动摇了信心。美国去年制裁中兴，狠整华为，贸易战打得烽烟四起，但现在苹果显然成了一系列紊乱受冲击者之一。贸易战的负面影响逐渐显现，各种连带的悲观预期愈积愈多，苹果股价在一笔一笔为这一切埋单。





评论称，苹果犹如美国的缩影，苹果股价剧烈震荡，刺激人们对美国这一轮繁荣可能破裂的预期。苹果毕竟站在行业的高处，其技术资源和市场资源最丰富，用以调整的手段也最多。希望苹果不会重蹈三星手机在中国市场的覆辙，很快找到应对问题的办法。美国更是各种关键资源的最大拥有者，需要的是实事求是，不要拧着规律蛮干。（信报）

Twitter

sgnypost





