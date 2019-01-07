新兴市场已跌至吸引水平 美基金开始吸纳

新兴市场在2018年录得疲弱表现后，有美国基金经理预期该市场在2019年将呈现大型反弹，已经开始吸纳当地优质股份。
上周，苹果公司披露，中国市场疲弱导致集团要调低季度收入预测，而该公司股价也急挫一成。数据显示，新兴市场早已于去年9月开始回落。Ned Davis Research数据显示，MSCI新兴市场指数从去年1月纪录高位已经下滑25%，而新兴市场熊市平均维持220天，跌幅较上述MSCI指数跌幅多约7个百分点。今年首两个交易天，新兴市场跌幅为1.7%。
不过，Westwood集团、GMO、T. Rowe Price，以及Causeway Capital Management等的基金经理已开始增加在新兴市场的投资比重。该等基金经理认为，虽然中国仍会因为与美国之间的贸易争拗而可能较疲弱，但印度、泰国、秘鲁、巴西等其他新兴市场，其优质股票的价值已跌至具吸引力水平，预期将受惠于经济增长加快等因素而有良好表现。
T. Rowe Price资产配置主管Sebastien Page认为，部分投资者对于新兴市场仍持审慎态度之际，正是基金经理入货之时。他表示，除了股价偏低外，联储局将放慢加息步伐，令到美元滙价受压，也是有利于投资新兴市场的另一因素。
Westwood Emerging Markets fund基金经理Patricia Perez-Coutts表示，他现时对于新兴市场的乐观情绪较去年此时为佳，而她已经增持秘鲁、南非与泰国的股票组合，看好的投资对象是具知名度的银行与保险巨擘。另外，她早于去年初已减持中国股票，但现时已开始吸纳一些跌幅相当大的博彩与电子商务企业。
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