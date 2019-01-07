新兴市场已跌至吸引水平 美基金开始吸纳

新兴市场在 2018 年录得疲弱表现后，有美国基金经理预期该市场在 2019 年将呈现大型反弹，已经开始吸纳当地优质股份。





上周，苹果公司披露，中国市场疲弱导致集团要调低季度收入预测，而该公司股价也急挫一成。数据显示，新兴市场早已于去年 9 月开始回落。 Ned Davis Research 数据显示， MSCI 新兴市场指数从去年 1 月纪录高位已经下滑 25% ，而新兴市场熊市平均维持 220 天，跌幅较上述 MSCI 指数跌幅多约 7 个百分点。今年首两个交易天，新兴市场跌幅为 1.7% 。





不过， Westwood 集团、 GMO 、 T. Rowe Price ，以及 Causeway Capital Management 等的基金经理已开始增加在新兴市场的投资比重。该等基金经理认为，虽然中国仍会因为与美国之间的贸易争拗而可能较疲弱，但印度、泰国、秘鲁、巴西等其他新兴市场，其优质股票的价值已跌至具吸引力水平，预期将受惠于经济增长加快等因素而有良好表现。





T. Rowe Price 资产配置主管 Sebastien Page 认为，部分投资者对于新兴市场仍持审慎态度之际，正是基金经理入货之时。他表示，除了股价偏低外，联储局将放慢加息步伐，令到美元滙价受压，也是有利于投资新兴市场的另一因素。





Westwood Emerging Markets fund 基金经理 Patricia Perez-Coutts 表示，他现时对于新兴市场的乐观情绪较去年此时为佳，而她已经增持秘鲁、南非与泰国的股票组合，看好的投资对象是具知名度的银行与保险巨擘。另外，她早于去年初已减持中国股票，但现时已开始吸纳一些跌幅相当大的博彩与电子商务企业。





Causeway Capital Management

基金经理

Joe Gubler

认为，新兴市场股票的预期市盈率已跌至

10

倍水平，吸引力远胜美国股票的

15

倍水平。他表示，新兴市场已回落至

2009

年水平，今年可能出现显著反弹。他披露，已增持印度小型股及能源股。（信报）

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