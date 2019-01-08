沙特少女拒泰国遣返 反锁酒店赢国际关注

沙特阿拉伯一名十八岁少女声称遭家人身心虐待，以及担心自己放弃伊斯兰教会被家人杀害，趁与家人同往科威特旅游时乘客机逃往泰国，计划转飞澳洲寻求庇护。但她在曼谷机场被拒入境，当局企图将她遣返科威特。她将自己反锁在曼谷机场的过境酒店房间内，拒绝被泰国当局遣返，并在 Twitter 发文向外界求助，引起全球关注。泰国移民局昨天态度逆转，表示不会强逼将她遣返，准她暂时留在泰国。她在联合国难民署人员陪同下离开机场。





十八岁沙特女子奎农（ Rahaf Mohammed al-Qunun ）在 Twitter 声称，她来自沙特西北部哈伊勒市，在与家人同游科威特时逃走，因为家人在身心上凌虐她。她声称有澳洲入境签证，打算经泰国前往澳洲申请庇护。她称在曼谷苏凡纳布机场下机时，一名男子前来说替她处理入境手续，取走她的护照，该男子其后带同机场保安人员折返，表示她的父母反对她出国，要求她乘搭科威特航机返回沙特。她被记者问及为何要去澳洲寻求庇护时说：“我的家人在身、心在语言上伤害我，并将我困在一间屋内多月，还威胁要杀死我及不准我继续读书。”









英国《卫报》表示，奎农持有可以多次入境澳洲的三个月旅游签证，她有意在澳洲寻求庇护。奎农较早前对英国广播公司（ BBC ）记者说：“我将我的生活片段及照片放上社交媒体，此事令我的父亲十分愤怒。我在我的国家不能学习，因此我希望获得自由，追求我喜爱的学业及工作。”她又表示她已宣布放弃伊斯兰教，担心会被逼返回沙特及被家人杀死。奎农一名最近由沙特移居澳洲的二十岁朋友对《卫报》表示，奎农已放弃伊斯兰教，她的家庭非常严厉，使用暴力对待她，她也面对性骚扰，同时她的一名表兄弟有意杀死她。





奎农周日晚入住曼谷机场的过境酒店，并在 Twitter 表示，泰国移民官员在酒店房门外阻止她离开。她原本被安排昨天早上乘搭科威特航空公司班机，飞回家人所在的科威特市。她说：“我的兄弟、家人及沙特大使馆人员将在科威特等我，我的家人威胁会因很小的事杀死我，我的生命有危险。”她向欧洲、美国、加拿大及澳洲寻求协助。





奎农原本被安排乘搭的科威特班机在曼谷起飞后，她在社交网上载一段影片说：“我是奎农，那班客机已飞走，我在一间酒店内，我需要一个国家尽快保护我，我正寻求庇护。”影片可见她用一张枱及床垫顶着酒店房门，将自己反锁在房间内。





奎农向不同国家寻求协助，引发全球媒体热烈讨论后，泰国移民局长素拉切在曼谷在苏凡纳布机场对记者说：“如果她（奎农）不想离开，我们不会强逼她。”他还指联合国难民署（ UNHCR ）会与奎农见面，说：“ UNHCR 和我将 …… 倾听她的诉求，了解她是否想要或想在哪个国家受到庇护，我们将帮她协调”。他其后表示，泰国移民当局不允许奎农入境，是因为沙特官员和他们联络，说奎农逃离家庭。奎农现获准暂时留在泰国，等候联合国难民署审查她请求庇护的正当性。素拉切表示评估需时约五至七天，并指奎农的父亲可能会在周一晚到泰国。奎农昨天已在联合国难民署人员陪同下离开曼谷机场，由该署人员照料。





沙特异议记者卡舒吉（

Jamal Khashoggi

）去年在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆遇害后，让所有与沙特有关的类似事件，都极易引发联想及国际关注。（星岛日报）

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