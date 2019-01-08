新加坡总检察署投诉李显扬妻涉专业失职

新加坡第一家庭的内讧再度浮面。狮城总检察署近日向律师公会投诉，指已故总理李光耀的媳妇、李显扬的律师妻子林学芬直接参与李光耀订立最后遗嘱一事，涉及利益冲突，有专业失职之嫌。李显扬昨日则在 facebook 贴文道，妻子从来不是李光耀的律师，并质问总检察署为何到了现在才追究此案，并批评当局“浪费公共资源在一个私人事务上”。





总检察署周一发表声明，称投诉与李光耀最后遗嘱的有效性无关，而是针对林学芬的做法涉嫌专业失职。该署指当局有法律义务处理律师失职，一旦得知有相关个案，必须考虑是否转交律师公会处理。当局称，林学芬涉嫌为李光耀准备最后一份遗嘱，并安排李光耀执行。而根据最后遗嘱，林学芬丈夫、李光耀次子李显扬是受益人之一，且所得份额较旧遗嘱有所增加。声明称：“如果一个人打算立遗嘱赠与任何律师家属成员，律师不得为这个人行事，并且必须建议他寻求独立建议。”当局认为从表面看来，林学芬触犯了法律专业行为规章。





总检察长黄鲁胜正是李显龙的前私人律师，他已避嫌，由副总检察长余文正跟进此案。总检察署补充说，自2018年十月起数次去函林学芬，要求她解释在李光耀立最后遗嘱一事上的职责及角色。当局指林学芬要求给予更多时间，但没有回答当局提出的问题，因此该署将个案转交律师公会。余文正并要求提交纪律法庭跟进。





李显扬周一晚透过 facebook 发表声明，指妻子从来都不是李光耀代表律师，李光耀自一九九五年起立的所有遗嘱，都由 Lee & Lee 律师行负责。他质疑总检察署在私人事务上浪费公共资源。李玮玲周日已在 facebook 发帖，透露总检察署向律师公会提交了长达五百页的投诉。她说，父亲在五年前完成最后遗嘱时，在 Lee & Lee 知会其律师及所有子女。2015年这份遗嘱应李显龙要求做了认证，当时所有涉事人包括李显龙，都同意这份遗嘱就是李光耀的真实意愿，但到了2016年及17年，李显龙却动员内阁部长委员会攻击这份遗嘱。





李显龙和妹妹李玮玲、弟弟李显扬前年因欧思礼路三十八号李光耀故居的去留问题失和。其弟妹要求故居按父亲意思拆卸，李显龙则质疑这是否父亲的真正意思，曾对李光耀最后一份遗嘱草拟过程提出九点疑点，指最终遗嘱是在“非常令人不安的情况下拟定”，尤其是弟媳林学芬直接参与，“似乎涉及利益冲突”，与总检察署的投诉相似。李玮玲质疑李显龙身为遗嘱受益人之一，从没亲自向律师公会投诉，如今总检察署却在遗嘱争议沉寂多月后突然有所行动，她写道：“据我们所知，这种法律程序的空前使用涉及私人意志。”（中央社）

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