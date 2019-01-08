蔡英文强硬谈话让国民党突成边缘人？李正皓揭残酷真相

台湾总统蔡英文近日发表的言论引发讨论，其中对于中国国家主席习近平发表“告台湾同胞书”40周年纪念谈话，蔡强硬回应不接受九二共识、一国两制，使网路声量一夕高涨。对此，国民党草协联盟发起人李正皓直言，国民党突成边缘人，最主要的原因就是从2000年苏起提出92共识的概念后，国民党再没人试图对两岸关系提出进一步的具体论述。





李正皓在脸书发文指出，2000年到2008年，92共识主要作用在于成为国、共两党重建互信的试金石；2008年到2014年，92共识的作用则是两岸官方与非官方的交流基石。





然而，国民党在2014年、2016年输的原因有很多，但李说两岸牌失灵绝对是重要因素之一。他说2014年至今刚好四年，这四年若国民党把握时间，对内凝聚民意，对外与大陆积极政治谈判，或有可能重新洽谈出一个更符合当前两岸民意的“共识”出来。但悲剧的是，这四年国民党就在一次次的党主席选举中空转、浪费；更悲剧的是，国民党虽然浪费四年的时间，但因民进党执政太烂，烂到国民党莫名奇妙在2018年地方选举赢得大胜利。





“大胜利的结果就是民众的期待由民进党重新转移至国民党身上，问题是国民党其实还没准备好呀！”李正皓说国民党的两岸论述在这四年是空转的，这是事实，但对岸没有。当习近平抛出一国两制的战略方向时，没有准备的国民党只能仓促拿出早就过时的92共识来应战，李直言，这样的结果能不溃败吗？





李正皓认为，抛弃过时的92共识，重启两岸政治谈判，洽商一个台湾多数民意与对岸都可接受的新共识才是当务之急，民进党做不到与对岸对话，国民党有空间做得到，更有责任应该要做到，这才是当前这代国民党应肩负起的历史使命。(中时电子报)

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