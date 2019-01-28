委总统提取94亿黄金 英伦银行断然拒绝

南美国家委内瑞拉上周起陷入“一国两总统”的政治危机。美国传媒昨日引述知情人士消息报道，委国总统马杜罗政府企图从英伦银行（英国央行），提取该国储存的价值十二亿美元黄金，却遭到英伦银行阻止。美国国务卿蓬佩奥上周六在联合国安理会特别会议，要求各国选边站，又抨击力挺马杜罗的中国和俄罗斯，说他们是为了取回多年来砸下的数以十亿计美元投资和援助。





美国媒体引述知情人士称，英国央行英伦银行拒绝马杜罗政府的官员从该银行提取价值十二亿美元的黄金，消息人士并指该批黄金是委国八十亿美元外汇储备中的重要部分。据报，美国高级官员早前要求英国政府协助切断马杜罗在英国的资金来源，同时将这些资产转给上周三自行宣布为委国“临时总统”的反对党领袖兼国会议长瓜伊多，之后英伦银行便采取上述行动。





英伦银行上周六发表声明称，他们为多个客户提供黄金储存服务，但没有透露他们与客户的关系。声明并指，英伦银行遵从最高标准的风险管理，并遵守所有有关法例，包括采取财政制裁行动。两名知情人士称，提取委国储存在英伦银行的黄金，是马杜罗政府过去数星期的重中之重任务。





黄金多年来是委国外汇储备的重要部分，已故左翼前总统兼马杜罗的导师查韦斯将该国大量石油收入转为黄金储备，因为他鄙视美元。在2011年，查韦斯曾下令从英伦银行和其他外国机构提取价值一百一十亿美元金砖。委国其后陷入愈来愈严重的经济危机，马杜罗政府开始出售这些黄金储备筹集应急资金，购买进口物资及偿还外债，但仍出现外债违约问题。一直批评马杜罗的哈佛大学经济学教授奥斯曼上周五说：“我们提出的首要商业原则，是要制止马杜罗政府变卖委国在海外的资产，然后中饱私囊。”





委内瑞拉的政治危机已持续了四天，仍处于胶着状态，马杜罗坚拒下台。他上周三曾宣布与美国断绝邦交，并限令美国外交官员在七十二小时（即最迟于上周六）限期内离开委内瑞拉。部分美国大使馆人员已于上周五离开加拉加斯返回美国。不过，马杜罗的态度上周六有软化迹象，表示争取与美国缔结新协议，在三十日内在对方的首都开设“利益办事处”，取代原本的大使馆。美国国务院即时未作出回应。如果双方未能达成新协议，余下的外交人员便要离开，大使馆必须关闭。





联合国安理会上周六召开特别会议讨论委国局势发展 美国国务卿蓬佩奥批评马杜罗是“非法黑手党”的一员，要对委国经济崩溃负上责任。蓬佩奥要求所有国家不要再犹豫，必须摆出鲜明立场站在自由力量的一边，并马上停止与马杜罗的政府进行任何金钱交易。他抨击力挺马杜罗的中俄两国：“（他们）支持这个失败的政权，是为了取回多年来因思虑欠周而砸下的数以十亿计美元投资和援助。”在委国石油业有重大投资的俄罗斯则指责美国企图在委内瑞拉策动政变，干预该国内政，又炮轰欧盟要求委内瑞拉八天内举行大选不切实际。英国、德国、法国和西班牙都表示，如果马杜罗不在八天内宣布重办选举，他们将承认瓜伊多，马杜罗拒绝接受这项最后通牒。（星岛日报）

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