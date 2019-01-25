报告呼吁美政府对华为和中兴采取行动

一份周四发布的报告称，中国电信巨头华为和中兴对美国构成严重威胁，呼吁美国政府对这两家公司采取行动。





“ 华为和中兴对美国的国家安全构成了严重和长期的威胁，随着 5G 技术的出现，这种威胁呈指数级增长， ” 乔治梅森大学安东宁 · 斯卡利亚法学院国家安全研究所（ NSI ）的这份报道表示。

报告指出，华为和中兴都起源于中国，受中国法律和政策的约束，为中国国家安全和经济利益服务，造成危害美国网络安全和进行间谍活动等风险。





报告提到对华为和中兴的一些指控，特别是两家公司都涉嫌违反美国的出口禁令， “ 这两家公司都有过从制造麻烦到违反法律的行为，包括贿赂、腐败和逃避制裁，还提供技术工具供威权体制来压制异见。 ”





报告建议采取的措施包括，美国商务部对华为和中兴可能存在贸易违规行为展开调查，以及美国司法部将这两家公司的代表列为外国代理。





报告还呼吁美国国务院与盟国合作，共同采取保护措施，并与 “ 五眼联盟 ” 成员国的共享设定条件。五眼联盟属于国际情报分享团体，除美国外，其他国为澳大利亚、加拿大、新西兰和英国。





美国商务部去年认定中兴违反了美国制裁，但中兴最终在缴纳 14 亿美元罚款及保证金后被解除出口限制。





报告称，这种逃避制裁的努力是迄今为止中国电信公司 “ 最严重 ” 的违规行为。





围绕华为的担忧也由来已久。美国事实上已经限制华为的销售，并施压盟友对华为采取限制，称中国政府可能利用华为进行间谍活动。另据《华尔街日报》报道，美国联邦检察官正寻求对华为展开刑事调查，理由是该公司涉嫌盗取美国合作伙伴的商业机密。





近来一些国家针对华为的行动升级。本月华为在波兰的一名员工遭逮捕，罪名是为中国政府从事间谍活动。目前一些欧洲也正考虑禁止华为参与其 5G 网络建设。





报告警告称，中国已经准备好对美国进行报复的选项，美国每年向中国出口的电信和互联网产品价值 230 亿美元。





除此之外，中国还可能将美国对华为和中兴的限制与贸易谈判和朝鲜半岛去核化联系起来。

华为和中兴都否认替政府进行间谍活动。华为公司董事长梁华周二表示，华为在没有任何证据的情况下受到不公平对待。（美国之音）

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