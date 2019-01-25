美国众议院共和党议员提出法案 在关税上赋予特朗普更多权力

美国众议院一位共和党议员周四提出一项由白宫起草的法案，该法案将赋予总统特朗普更多权力对进口商品课征关税，此举旨在施压其他国家降低他们的关税和其他贸易壁垒。





包括美国参议院财务委员会主席格拉斯利 (Chuck Grassley) 在内的部分共和党参议员之前已宣布这项法案不可接受。该法案由众议员 Sean Duffy 提出，受到了特朗普政府官员的吹捧。





民主党不太可能会赋予特朗普更多的行政权力，尤其是在围绕政府部分关门的僵局持续之际。未能立即联系到美国众议院议长佩洛希 (Nancy Pelosi) 的发言人就此置评。





这项互惠贸易法案 (Reciprocal Trade Act) 将赋予特朗普以下权力，即如果美国认定某一国家针对某特定产品的关税大大低于美国课征的关税，那么特朗普将有权课征与该国相等的关税。特朗普料将在其已推迟发表的国情咨文演说中着重强调该法案。





美国的关税比其他许多国家要低，例如其对进口乘用车的关税为 2.5% ，欧盟则是征收 10% 的进口关税。





但提高关税并针对特定国家实施的话，实际上等于违反国际贸易组织 (WTO) 最基本的规定，即关税必须在全球范围内实施，且不得单方面提高关税，除非有反倾销或反补贴的情况。





“

互惠贸易法案的目的并不在于提高美国的关税，而是鼓励世界其他国家降低他们的关税，

”Duffy

在声明中表示，并称这一授权将是施压其他国家降低关税的谈判手段。

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路透社

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