中国投资者继续撤出美国房地产市场





中国投资者去年购买美国房地产的规模降至 2012 年以来的最低水平，因着中国政府加大对中国投资者的施压力度，在国内经济增长放缓之际迫使资金流回国内。





Real Capital Analytics 的数据显示，中国大陆的保险公司、综合企业和其他投资者去年第四季度净卖出价值 8.54 亿美元的美国商业地产。这是中国投资者连续第三个季度净卖出美国地产，亦是首次出现在如此长的时间跨度内中国投资者一直卖出的情况。





一改之前五年的趋势，中国投资者在 2018 年大部分时间出售美国地产。之前中国投资者大量买入美国地产，对美国顶级地产的出价常常远超其他投资者。中国投资者花费数百亿美元投资高档酒店，包括纽约地标性的华尔道夫酒店 (Waldorf Astoria) ，芝加哥一个耗资近 10 亿美元的摩天大楼开发项目，以及加州比华利山 (Beverly Hills) 的此豪宅项目。目前，中国最大的一些海外房地产投资者正出售此类高端资产，或是透过将持股出售给新的合作伙伴降低对美国的敞口。





此转变反映了中国政府为稳定人民币、降低企业债务和阻止经济放缓而采取的行动，这其中的举措之一就是强力压制某些海外投资。一些中国地产开发商目前在国内面临更严苛的信贷环境，因此尝试透过出售部分美国物业筹集资金。分析师们认为，中美贸易和政治紧张局势亦令美国不再是中国企业的一个理想投资目的地。





据 Real Capital 的数据，中国买家 2018 年净购入价值 26.3 亿美元的美国不动产，创六年来最低水平。如果不计入一年前中国投资者牵头财团以 116 亿美元收购普洛斯 (GLP) 的交易，那么中国去年全年则是净卖家。





中国投资者撤离美国房地产市场又一次显示出，中国增长日益放缓正在影响全世界、撼动金融市场及削弱公司利润。中国最近公布的 2018 年经济增速为 6.6% ，创 1990 年以来最低年度增速，放缓程度比中国政府原本预期的还要严重。中国有关部门不太可能很快放松资本管制，分析师预计中国投资者在 2019 年将继续抛售美国房地产。房地产顾问公司 Rosen Consulting Group 合伙人 Arthur Margon 说：“他们并未设法稳定局面，因此这种势头将会持续。”





几年前，在中国政府放松海外投资限制之后，中国投资者开始大力投资美国房地产市场。部分中国投资者受美国房地产市场所能提供的稳定回报吸引，将之视为名下资产多样化的一条渠道。





不过分析师表示，一些中国买家似乎对投资标志性地产更感兴趣，他们觉得投资这类地产能给自己带来声望和影响力，并且有助于提升自身的品牌形象，有利于全球性的业务扩张。虽然中国买家的投资在美国任何一个大城市的楼市活动中都只占到很小一部分，但是他们出手豪气，这在某程度上推高了美国楼市某些领域的价格。 Margon 说，没有了中国投资者的有力推动，美国楼市就失去了火箭燃料般的上升动力。





2015 年，安邦保险集团股份有限公司 (Anbang Insurance Group Co.) 斥资 19.5 亿美元收购了纽约华尔道夫酒店 (Waldorf Astoria) ，创下美国酒店业最高成交价纪录。安邦正在翻新该酒店，打算把该酒店的部分房间改造成私人住宅。不过，安邦已将在美国的另一个豪华酒店资产组合挂牌出售。目前安邦已由中国政府接管。之前安邦前董事长被拘捕，随后被判犯有诈骗和职务侵占罪。





在北京方面施压遏制大企业激进的海外扩张计划后，其他一些高负债企业，例如海航集团 (HNA Group) 、大连万达集团 (Dalian Wanda Group) ，亦出售了旗下位于纽约市、三藩市、明尼阿波利斯、加州贝华利山的物业。





房产经纪和银行人士表示，这些物业大部分都不是低价贱卖。即使卖家出售这些房产的价格低于买入价，但在将所得兑换成人民币之后，他们仍有可能获利。自 2014 年初以来，人民币兑美元已累计下跌 12% 左右。





一些中国投资者仍对美国房地产市场感兴趣。但他们没有把目标瞄准摩天大楼或豪华酒店，而是专注于更加普通的资产，例如仓库以及便利店等回报更加稳定的规模较小的零售建筑。中国人寿保险股份有限公司 (China Life Insurance Co.) 最近透过与 Site Centers Corp 成立的一家合资公司在乔治亚州和南卡罗莱纳州等地收购了 10 个购物中心 80% 的股权，对相关资产组合的估值约为 6.07 亿美元。





房地产顾问公司高纬环球 (Cushman & Wakefield) 中国直接投资部门高级董事总经理 Xinyi McKinney 指出，虽然超过 10 亿美元的交易现在看来早已成为历史，但仍有中国投资者对售价不到 3,000 万美元的物业项目感兴趣。 McKinney 表示，以前投资者想的是要拥有纽约市中心或三藩市市中心最昂贵的建筑，而现在他们更看重回报。（华尔街日报）

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