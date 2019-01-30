    • 2019年1月30日

    Home global IT 苹果将下调部分海外市场iPhone售价 以抵消美元升值影响

    苹果将下调部分海外市场iPhone售价 以抵消美元升值影响

    星期三, 一月 30, 2019 ,

    美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)计划调降部分iPhone的售价，这是iPhone12年前问世以来的第二次降价；苹果计划将iPhone在美国之外市场的零售价与以当地货币计价的历史价格挂钩，而非与不断升值的美元挂钩。

    此举是苹果为了遏制iPhone的疲软销售而采取的措施，尤其是在中国等海外市场。在这些市场上，美元在过去一年左右升值了10%，导致苹果的产品比竞争对手的产品贵很多。

    苹果执行长库克(Tim Cook)周二披露了该计划。苹果在此之前公布iPhone销售在重要的假日购物季出现有史以来首次下降。该公司之前只降过一次iPhone售价，那是在2007iPhone推出后不久。

    苹果并未说明将在哪些国家调整iPhone售价。在苹果调降对截至12月季度的营收预估后，苹果在中国的经销商已从本月稍早开始下调iPhone售价。

    库克周二称，苹果将调整在部分市场的本币定价，将本币售价调至与一年前相同或接近的水准。这实际上意味着苹果将承担美元升值的成本。

    我们决定回到与当地一年前的(iPhone价格)更相称的水平上来，希望能够帮助这些地区的销售，库克在接受路透采访时说。(路透社)

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： ,