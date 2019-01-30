苹果将下调部分海外市场iPhone售价 以抵消美元升值影响

AAPL.O) iPhone 的售价，这是 iPhone 自 12 年前问世以来的第二次降价；苹果计划将 iPhone 在美国之外市场的零售价与以当地货币计价的历史价格挂钩，而非与不断升值的美元挂钩。 美国消费电子公司苹果计划调降部分的售价，这是年前问世以来的第二次降价；苹果计划将在美国之外市场的零售价与以当地货币计价的历史价格挂钩，而非与不断升值的美元挂钩。





此举是苹果为了遏制 iPhone 的疲软销售而采取的措施，尤其是在中国等海外市场。在这些市场上，美元在过去一年左右升值了 10% ，导致苹果的产品比竞争对手的产品贵很多。





苹果执行长库克 (Tim Cook) 周二披露了该计划。苹果在此之前公布 iPhone 销售在重要的假日购物季出现有史以来首次下降。该公司之前只降过一次 iPhone 售价，那是在 2007 年 iPhone 推出后不久。





苹果并未说明将在哪些国家调整 iPhone 售价。在苹果调降对截至 12 月季度的营收预估后，苹果在中国的经销商已从本月稍早开始下调 iPhone 售价。





库克周二称，苹果将调整在部分市场的本币定价，将本币售价调至与一年前相同或接近的水准。这实际上意味着苹果将承担美元升值的成本。





“

我们决定回到与当地一年前的

(iPhone

价格

)

更相称的水平上来，希望能够帮助这些地区的销售，

”

库克在接受路透采访时说。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





