越来越多的吸乳器被“走私”进美国监狱

年来，越来越多的美国监狱发现，监狱违禁品中多了个 “ 神器 ”—— 吸乳器。





据赫芬顿邮报， 2017 年，一项围绕吸乳器的诉讼进入美国人的视野。新墨西哥州监狱的一名女囚莫妮克希望在家人周末探视时使用电动吸乳器、母乳喂养自己的女儿，这一请求遭到了狱警的拒绝。

于是，她一纸诉状将该监狱告上法庭，还赢了官司。

该裁决对于新墨西哥州乃至全美未来被监禁的母亲及其婴儿具有重要意义。 1980 年至 2014 年间，美国监禁的女性人数增加了 700% 以上。然而，大多数监狱没有明确的母乳喂养政策。





不仅仅是囚犯，就连监狱的女性工作人员也为母乳喂养发愁。于是，越来越多的人冒着失去工作的危险，向监狱 “ 走私 ” 吸乳器。

如何 “ 走私 ” 一个吸乳器进监狱？

据《纽约时报》， 2017 年 1 月的一个凌晨，弗吉尼亚迪尔菲尔德监狱的护士苏珊穿过一连串紧锁的大门，确认了在安检站值班的警卫情况，然后前往监狱停车场，从自己的车中取出一个吸乳器，拧下把手并藏进自己的胸罩之中。

随后，苏珊返回监狱安检站，她将吸乳器的把手藏在药房的架子里成功带进监狱。之后的几天，苏珊每个晚上都会 “ 走私 ” 吸乳器的部分零件，直到将整个吸乳器都带进监狱。

由于苏珊胸型较小，无法隐藏漏斗等较大的零部件，她邀请了一位更有天赋的同事替她行动。随后，越爱越多的监狱女员工也加入进来。她们认为，这是必要的。





迪尔菲尔德位于弗吉尼亚州首府里士满以南 70 英里的地方，关押了数百名男性罪犯，其中许多是老年人，需要不断的医疗护理。由于该监狱不允许将吸乳器带入工作区，一些女员工只能在安检站外的男厕排遣母乳。

一名护士称，恶臭和监狱看守不断的敲门声让她压力山大，难以排遣母乳。医疗专家称，压力可以通过抑制催产素的释放来限制母乳分泌。





500 万美国妇女在生育期没有排遣母乳的权利

在美国，通常来说，公司不为员工提供母婴室等用于排遣母乳的场所是违法的，但实际上，许多女性员工不被允许在工作时间排遣母乳，而这可能会对数百万家庭的健康带来不良影响。

据《纽约时报》，医生们认为，母乳喂养会使母亲和子女更健康。一项研究发现，食用母乳的婴儿患过敏、哮喘、糖尿病、白血病的风险更低，而定期排遣母乳的母亲患乳腺癌、卵巢癌、糖尿病和高血压的风险较低。





然而，美国是母乳喂养率最低的发达国家之一，其中的一个原因是 —— 没有带薪产假。许多女性发现，她们生完娃重返工作岗位后，几乎不可能用母乳养娃。

2013 年，明尼苏达大学公共卫生学院的研究人员对全国 550 名女性进行调查后发现， 60% 的人没有时间或场所在上班时排遣母乳。

平价医疗法案试图解决这一问题。该法案要求雇主为小时工提供休息和私人场所，但它不适用于大多数拿年薪的女性员工，于是， 21 个州和哥伦比亚特区通过立法将这一权力扩大到整个白领阶层。

但是，加州大学在去年 12 月 31 日发布的一项报告显示，仍有 500 万美国妇女在生育期没有排遣母乳的权利。





在历史上，以男性为主导的职业往往会忽略女性所面临的工作障碍。

五名美国女飞行员曾向平等就业机会委员会提交了针对边疆航空公司的就业歧视投诉。该航空公司忽略了其中一名女飞行员要求修改航班班次的 10 封邮件和十几个电话，导致其患上乳腺炎并高烧不退。

随着相关申诉的增加，母乳喂养越来越多的进入人们的视野，但美国社会准备好将其纳入女性的基本权利中了吗？

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