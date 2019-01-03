韩拟7万亿韩元研发新驱逐舰 欲应对未来海上冲突

近韩国军备采购部门称，该国批准了一项研发国产 “ 宙斯盾 ” 驱逐舰的基本规划，旨在提升韩国海军保卫较重大海洋利益的能力。





韩媒援引韩国国防采办计划管理局称，防务项目促进委员会就 “ 韩国下一代驱逐舰 ” （ KDDX ）项目作出决定，根据有关决定，到本世纪 20 年代末，韩国将在本土研发 KDDX 驱逐舰，研发预算约为 1.8 万亿韩元（约合 15.9 亿美元）。

据一些观察人士称，首尔计划在本世纪 30 年代中末期部署 6 艘 KDDX 驱逐舰。这 6 艘驱逐舰的研发生产总成本预计将超过 7 万亿韩元（约合 61.8 亿美元）。

韩国国防部长官郑景斗在防务项目促进委员会就此问题主持召开会议，国防采办计划管理局在会后发布消息说： “KDDX 驱逐舰采购项目旨在捍卫海洋利益以及应对潜在海上冲突。 ”

此外，该委员会还批准了一项升级在战机或战舰上安装的数据链系统的计划，该计划旨在确保在与美军训练及开展其他联合行动期间可顺利分享信息。

首尔为此还将通过美国国防部对外军售计划处政府间项目采购升级版加密设备。预计将有

3

家美国防务企业参加竞标，标的为

4000

亿韩元（约合

3.5

亿美元）。韩国将在本世纪

20

年代中期前完成采购。

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