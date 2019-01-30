美投产首批低当量核弹头 核战门槛或降低

外媒称，依照特朗普政府要求制造的一种新型低当量核弹头已经正式投产。

据美国《防务新闻》周刊网站 1 月 29 日报道，国家核安全局（ NNSA ）发布的一份声明称，首批 W76-2 弹头正在得克萨斯州潘塔克斯工厂生产。

该机构的一名发言人称： “NNSA 正致力于生产能够形成初始战斗能力所要求数量的 W76-2 弹头，并将在 2019 财年结束前将其交付给海军。 ” 他强调，今年交付给海军的将只是形成初始作战能力的数量，他拒绝透露这一数量的具体数字。

报道称， W76-2 核弹头是海军 “ 三叉戟 ” 潜射弹道导弹使用的 W76-1 核弹头的改良版。 W76-2 弹头的设计爆炸当量小于二战期间投放到日本广岛的原子弹。

然而，目前这一系统充满争议。防止核扩散倡导人士和国会中的许多民主党人士认为，所有的核武器本质上都是战略武器，而非战术武器。他们指出，即使是低当量核武器也威力惊人（在广岛使用的那枚原子弹据估计夺走了 6 万到 8 万人的生命）。此外，他们还担心，同一种潜射导弹能够装载低当量和高当量弹头，将令敌方不知道美军使用的是哪一种系统，从而可能会按照遭高当量弹头袭击来做出反应。

因此，这种武器的前景尚且存疑。众议院军事委员会主席亚当 · 史密斯已经表示有意愿撤销对 W76-2 弹头的资金支持。

另据英国《卫报》网站 1 月 28 日报道，美国已经开始为其 “ 三叉戟 ” 导弹制造新的低当量核弹头，首批弹头将在今年 9 月底之前交付。倡导军备控制的人士警告说，这可能降低核冲突的门槛。

美国科学家联合会核信息项目负责人汉斯 · 克里斯滕森说，这种新弹头标志着与奥巴马政府不制造新武器或新能力的政策明显决裂。他说，它有可能掀起与俄罗斯进行较小型核武器的军备竞赛。

克里斯滕森问道：

“

这在多大程度上表明美国愿意在潜在冲突初期以一种战术和非常有限的方式开始使用战略核武器？坦率地说，任务偏离是我最大的担心。

”

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