韩国大量购买美国石油与天然气 帮助巩固同盟关系

韩国今年购买美国石油和天然气的步伐将保持2018年的水平，可能进一步缩小对美贸易顺差，巩固与华盛顿的关系。
根据Refinitiv Eikon的贸易流量数据，预计1月和2月韩国将从美国进口至少1,800万桶原油和90万吨液化天然气(LNG)。
上述原油进口量是上年同期的四倍，而LNG则略有下降，表明由于美国原油和液化天然气产量持续增长带来有利的市场条件，2018年韩国进口创纪录的势头将会持续。
美国总统特朗普继续努力降低美国对主要贸易伙伴的贸易逆差，让他们更多地增加购买美国商品，而石油和液化天然气出口是这一战略的关键部分。
“目前，(进口美国原油的)趋势将保持不变...美国原油的经济性略好于中东和北海石油，”一位因公司政策而拒绝透露姓名的韩国炼油业消息人士表示。
2018年韩国进口美国原油和LNG规模创下纪录高点，不过因OPEC主导的减产和美国再次对伊朗施加制裁，韩国来自中东的原油供应则收紧。
“采购更多的美国油气是(韩国)策略的一部分，韩国对美国存在很高的贸易顺差，这是调整韩美自由贸易协议的原因，”韩国贸易协会主管Je Hyun-jung表示。
据韩国关税厅数据显示，韩国2018年对美国的贸易顺差达到138.6亿美元，为2011年以来最低，较上年的178.6亿美元的顺差减少了22.4%。
2017年，特朗普威胁要重新谈判或废除他称之为的“糟糕的”双边贸易协议。自2012年以来，该协议使美国对韩国的贸易逆差翻了一番。
咨询公司Muse, Stancil & Co驻新加坡分析师Tilak Doshi说，韩国与美国的贸易关系改善，也将巩固他们对于朝鲜去核化的共同目标。
“美国在朝鲜问题上提供的任何帮助都很重要，所以良好的贸易关系会有帮助，”Doshi说。
韩国的所有能源几乎都依靠进口。该国是全球第五大原油进口国，第三大LNG进口国，通常80%的石油和超过40%的LNG都从中东进口。
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