韩国大量购买美国石油与天然气 帮助巩固同盟关系

韩国今年购买美国石油和天然气的步伐将保持 2018 年的水平，可能进一步缩小对美贸易顺差，巩固与华盛顿的关系。





根据 Refinitiv Eikon 的贸易流量数据，预计 1 月和 2 月韩国将从美国进口至少 1,800 万桶原油和 90 万吨液化天然气 (LNG) 。





上述原油进口量是上年同期的四倍，而 LNG 则略有下降，表明由于美国原油和液化天然气产量持续增长带来有利的市场条件， 2018 年韩国进口创纪录的势头将会持续。





美国总统特朗普继续努力降低美国对主要贸易伙伴的贸易逆差，让他们更多地增加购买美国商品，而石油和液化天然气出口是这一战略的关键部分。





“ 目前， ( 进口美国原油的 ) 趋势将保持不变 ... 美国原油的经济性略好于中东和北海石油， ” 一位因公司政策而拒绝透露姓名的韩国炼油业消息人士表示。





2018 年韩国进口美国原油和 LNG 规模创下纪录高点，不过因 OPEC 主导的减产和美国再次对伊朗施加制裁，韩国来自中东的原油供应则收紧。





“ 采购更多的美国油气是 ( 韩国 ) 策略的一部分，韩国对美国存在很高的贸易顺差，这是调整韩美自由贸易协议的原因， ” 韩国贸易协会主管 Je Hyun-jung 表示。





据韩国关税厅数据显示，韩国 2018 年对美国的贸易顺差达到 138.6 亿美元，为 2011 年以来最低，较上年的 178.6 亿美元的顺差减少了 22.4% 。





2017 年，特朗普威胁要重新谈判或废除他称之为的 “ 糟糕的 ” 双边贸易协议。自 2012 年以来，该协议使美国对韩国的贸易逆差翻了一番。





咨询公司 Muse, Stancil & Co 驻新加坡分析师 Tilak Doshi 说，韩国与美国的贸易关系改善，也将巩固他们对于朝鲜去核化的共同目标。





“ 美国在朝鲜问题上提供的任何帮助都很重要，所以良好的贸易关系会有帮助， ”Doshi 说。









韩国的所有能源几乎都依靠进口。该国是全球第五大原油进口国，第三大 LNG 进口国，通常 80% 的石油和超过 40% 的 LNG 都从中东进口。





不过随着美国石油产量增加，

2018

年中东在韩国原油进口中的占比降至

2002

年以来最低位

73.5%

。

(

路透社

)

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