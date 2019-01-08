美股连涨第二日 受亚马逊和网飞提振

标普500指数.SPX周五大涨3.4%，因强劲的美国就业数据缓解了对经济的担忧，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔的讲话安抚了投资者对升息将拖累经济成长的担忧。
过去几个月，对全球经济放缓的担忧导致市场大跌，并促使分析师下调企业获利增长预估。但在平安夜触及20个月低点后，标普500指数已上涨逾9%。
美中两国进行自去年12月同意贸易战休战90天以来的首次面对面会谈，中国外交部表示，中国有“诚意”与美国合作，解决贸易摩擦，而美国商务部长罗斯表示，他预计“美国和中国可能在直接的贸易问题上达成良好的解决方案。”
“重要的是，政府暗示与中国的谈判取得进展。这是市场非常看重的事情，”Cherry Lane Investments合作伙伴Rick Meckler表示。
标普11大类股中有9种上涨。非必需消费品板块涨幅最大，跳涨2.36%，亚马逊领涨，劲扬3.44%。这使得亚马逊市值达到7,970亿美元，超过微软(MSFT.O)，成为华尔街市值最高的公司。微软股价上涨0.13%，市值达到7,840亿美元。
视频流媒体服务公司网飞周一上涨5.97%，是标普500指数涨幅的第二大贡献者。
这两家公司以及其他知名科技股和消费类股在2018年第四季大跌后现已反弹。
周一股市的乐观情绪在很大程度上是上周五反弹的延续。
“上周五的消息是正面的，市场参与者现在表现得更有信心，带动股市上涨，”Globalt Investments投资组合经理Tom Martin表示。
标普能源指数上涨1.29%，因油价受石油输出国组织(OPEC)减产支撑上涨。
费城半导体指数跳涨1.95%，该指数中很多企业的营收依赖中国市场。
道琼工业指数.DJI升98.19点，或0.42%，报23,531.35点；标普500指数.SPX涨17.75点，或0.70%，报2,549.69点；纳斯达克指数.IXIC收高84.61点，或1.26%，报6,823.47点。
罗素2000指数上涨1.78%，过去两个交易日的累计涨幅达到5.60%。
公用事业类股下跌0.71%，受太平洋燃气电力(PG&E Corp.)(PCG.N)重挫22%拖累。据路透报导，这家加州公用事业公司正在考虑申请破产保护，以免于承担与野火相关的潜在债务。
随着财报季临近，投资者预计第四季企业利润增长将放缓，他们将仔细研究企业的财测，以寻找进一步疲弱的迹象。
分析师目前估计，标普500指数成份股公司第四季每股收益将增长15%。三个月前的预估为增长20%，根据路孚特IBES的数据。对2019年利润增长的预期已经从10%下调到7%左右。
零售商Dollar Tree Inc(DLTR.O)跳涨5.46%，此前维权投资者Starboard Value LP呼吁该公司出售表现不佳的Family Dollar业务，并提议更换董事会的大部分成员。
纽约证交所涨跌股家数比为3.69:1；纳斯达克市场为3.05:1。
没有标普500指数成分股触及52周新高，也无成分股触及新低；有28只纳斯达克指数成分股触及新高，16只触及新低。
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