美股连涨第二日 受亚马逊和网飞提振





500 指数 3.4% ，因强劲的美国就业数据缓解了对经济的担忧，且美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 主席鲍威尔的讲话安抚了投资者对升息将拖累经济成长的担忧。 标普指数 .SPX 周五大涨，因强劲的美国就业数据缓解了对经济的担忧，且美国联邦储备委员会美联储主席鲍威尔的讲话安抚了投资者对升息将拖累经济成长的担忧。





过去几个月，对全球经济放缓的担忧导致市场大跌，并促使分析师下调企业获利增长预估。但在平安夜触及 20 个月低点后，标普 500 指数已上涨逾 9% 。





美中两国进行自去年 12 月同意贸易战休战 90 天以来的首次面对面会谈，中国外交部表示，中国有 “ 诚意 ” 与美国合作，解决贸易摩擦，而美国商务部长罗斯表示，他预计 “ 美国和中国可能在直接的贸易问题上达成良好的解决方案。 ”





“ 重要的是，政府暗示与中国的谈判取得进展。这是市场非常看重的事情， ”Cherry Lane Investments 合作伙伴 Rick Meckler 表示。





11 大类股中有 9 种上涨。非必需消费品板块涨幅最大，跳涨 2.36% ，亚马逊领涨，劲扬 3.44% 。这使得亚马逊市值达到 7,970 亿美元，超过微软 MSFT.O) 0.13% ，市值达到 7,840 亿美元。 标普大类股中有种上涨。非必需消费品板块涨幅最大，跳涨，亚马逊领涨，劲扬。这使得亚马逊市值达到亿美元，超过微软，成为华尔街市值最高的公司。微软股价上涨，市值达到亿美元。





视频流媒体服务公司网飞周一上涨 5.97% ，是标普 500 指数涨幅的第二大贡献者。

这两家公司以及其他知名科技股和消费类股在 2018 年第四季大跌后现已反弹。

周一股市的乐观情绪在很大程度上是上周五反弹的延续。





“ 上周五的消息是正面的，市场参与者现在表现得更有信心，带动股市上涨， ”Globalt Investments 投资组合经理 Tom Martin 表示。





标普能源指数上涨 1.29% ，因油价受石油输出国组织 (OPEC) 减产支撑上涨。





费城半导体指数跳涨 1.95% ，该指数中很多企业的营收依赖中国市场。









罗素 2000 指数上涨 1.78% ，过去两个交易日的累计涨幅达到 5.60% 。









随着财报季临近，投资者预计第四季企业利润增长将放缓，他们将仔细研究企业的财测，以寻找进一步疲弱的迹象。





分析师目前估计，标普 500 指数成份股公司第四季每股收益将增长 15% 。三个月前的预估为增长 20% ，根据路孚特 IBES 的数据。对 2019 年利润增长的预期已经从 10% 下调到 7% 左右。





零售商 Dollar Tree Inc( 跳涨 5.46% ，此前维权投资者 Starboard Value LP 呼吁该公司出售表现不佳的 Family Dollar 业务，并提议更换董事会的大部分成员。 Dollar Tree Inc( DLTR.O 5.46%Starboard Value LPFamily Dollar





暴涨 66.33% ，此前美国礼来公司 (LLY.N) 表示将以约 80 亿美元收购这家癌症药物开发商。 Loxo Oncology Inc( LOXO.O 66.33%80





纽约证交所涨跌股家数比为 3.69:1 ；纳斯达克市场为 3.05:1 。





没有标普 500 指数成分股触及 52 周新高，也无成分股触及新低；有 28 只纳斯达克指数成分股触及新高， 16 只触及新低。





美国各证交所累计成交

81

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

90

亿股。

(

路透社

)

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