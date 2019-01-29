美国男子向ISIS发简历应聘英语老师 已被移交FBI

据福克斯新闻网报道，近日一名美国男子向 “ 伊斯兰国 ” 发送简历和求职信，并前往叙利亚寻找英语教师的工作。叙利亚民主力量（ SDF ）将其抓获，目前已经移交给美国联邦调查局。





报道称， 34 岁的沃伦 · 克里斯托弗 · 克拉克（ Warren Christopher Clark ）曾获得休斯敦大学的学士学位，在得克萨斯州本德堡独立学区担任代课教师，并在沙特阿拉伯和土耳其参与过教学工作。乔治华盛顿大学的极端主义研究项目发现克拉克向 “ 伊斯兰国 ” 发送过简历，表示希望在那里找到一份英语教师的工作。他在求职信中写道， “ 亲爱的负责人，我希望能够为 ‘ 伊斯兰国 ’ 的学生提供英语教学服务，让我有机会与来自不同文化背景和学习能力的人一起工作。 ”

据悉，克拉克上周五（ 25 日）在休斯敦联邦法院出庭，被指控试图向恐怖组织提供物质支持。法官要求，克拉克在本周三举行拘留听证会之前不得保释。克拉克的律师迈克尔 · 德格瑞纳（ Michael DeGeurin ）表示，他的当事人将不认罪，但拒绝进一步置评。据 “ 休斯顿纪事报 ” 报道，克拉克的父亲也将出庭。

休斯顿检察官佩里

·

特纳（

Perrye Turner

）称，如果罪名成立，克拉克将面临

20

年的监禁。

“

联邦调查局会继续积极寻找那些试图加入

‘

伊斯兰国

’

的外国人员或试图为其他恐怖组织提供支持的人，

”

特纳说，

“

在这场打击恐怖主义的斗争中，我们并不是孤军奋战。

”

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