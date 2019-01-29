美国男子向ISIS发简历应聘英语老师 已被移交FBI

据福克斯新闻网报道，近日一名美国男子向“伊斯兰国”发送简历和求职信，并前往叙利亚寻找英语教师的工作。叙利亚民主力量（SDF）将其抓获，目前已经移交给美国联邦调查局。
报道称，34岁的沃伦·克里斯托弗·克拉克（Warren Christopher Clark）曾获得休斯敦大学的学士学位，在得克萨斯州本德堡独立学区担任代课教师，并在沙特阿拉伯和土耳其参与过教学工作。乔治华盛顿大学的极端主义研究项目发现克拉克向“伊斯兰国”发送过简历，表示希望在那里找到一份英语教师的工作。他在求职信中写道，“亲爱的负责人，我希望能够为‘伊斯兰国’的学生提供英语教学服务，让我有机会与来自不同文化背景和学习能力的人一起工作。”
据悉，克拉克上周五（25日）在休斯敦联邦法院出庭，被指控试图向恐怖组织提供物质支持。法官要求，克拉克在本周三举行拘留听证会之前不得保释。克拉克的律师迈克尔·德格瑞纳（Michael DeGeurin）表示，他的当事人将不认罪，但拒绝进一步置评。据“ 休斯顿纪事报”报道，克拉克的父亲也将出庭。
休斯顿检察官佩里·特纳（Perrye Turner）称，如果罪名成立，克拉克将面临20年的监禁。“联邦调查局会继续积极寻找那些试图加入‘伊斯兰国’的外国人员或试图为其他恐怖组织提供支持的人，”特纳说，“在这场打击恐怖主义的斗争中，我们并不是孤军奋战。”
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