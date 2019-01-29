    • 2019年1月29日

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    美国男子向ISIS发简历应聘英语老师 已被移交FBI

    星期二, 一月 29, 2019

    据福克斯新闻网报道，近日一名美国男子向伊斯兰国发送简历和求职信，并前往叙利亚寻找英语教师的工作。叙利亚民主力量（SDF）将其抓获，目前已经移交给美国联邦调查局。

    报道称，34岁的沃伦·克里斯托弗·克拉克（Warren Christopher Clark）曾获得休斯敦大学的学士学位，在得克萨斯州本德堡独立学区担任代课教师，并在沙特阿拉伯和土耳其参与过教学工作。乔治华盛顿大学的极端主义研究项目发现克拉克向伊斯兰国发送过简历，表示希望在那里找到一份英语教师的工作。他在求职信中写道，亲爱的负责人，我希望能够为伊斯兰国的学生提供英语教学服务，让我有机会与来自不同文化背景和学习能力的人一起工作。
    　　
    据悉，克拉克上周五（25日）在休斯敦联邦法院出庭，被指控试图向恐怖组织提供物质支持。法官要求，克拉克在本周三举行拘留听证会之前不得保释。克拉克的律师迈克尔·德格瑞纳（Michael DeGeurin）表示，他的当事人将不认罪，但拒绝进一步置评。据休斯顿纪事报报道，克拉克的父亲也将出庭。
    　　
    休斯顿检察官佩里·特纳（Perrye Turner）称，如果罪名成立，克拉克将面临20年的监禁。联邦调查局会继续积极寻找那些试图加入伊斯兰国的外国人员或试图为其他恐怖组织提供支持的人，特纳说，在这场打击恐怖主义的斗争中，我们并不是孤军奋战。

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