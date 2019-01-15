特朗普：我们能与中国达成协议

美国总统特朗普周一预测，美国将与中国达成贸易协议，结束一场争锋相对的贸易战。





特朗普在白宫对记者说： “ 我认为我们将能够与中国达成协议。 ” 他接着说： “ 中国希望谈判 ” 。

目前，美中两国 90 天的休战期已经过去一半。特朗普誓言，如果中国不能解决知识产权盗窃、强制技术转让和其他非关税壁垒问题，他将在 3 月 2 日提高对价值 2000 亿美元中国进口商品的关税。





全球最大的两个经济体上星期在北京举行了中层谈判。据报道，双方在购买美国商品和服务，以及中国扩大市场准入等问题上取得了进展，但在中国政府补贴等更具挑战性的结构性问题上，双方没有取得突破。





为了解决美中两国持续的贸易冲突，双方正推进举行更高层的谈判。美国财政部长姆努钦此前表示，中国最高贸易谈判代表、国务院副总理刘鹤可能在本月晚些时候访问华盛顿。





美中谈判是特朗普与中国国家主席习近平去年 12 月 1 日在 G20 阿根廷峰会达成的临时休战协议的一部分。如果双方届时未能达成全面贸易协议，美国上调关税，预计将进一步损害中国经济增长。中国经济已因工业产值、消费支出和政府投资的疲软而放缓。





中国商务部长钟山周五表示，将推进美中经贸磋商谈判工作，维护中美经贸关系问题，促进合作共赢。（美国之音）

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