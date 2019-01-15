中国违反自身规定拒绝承认美信用卡公司进入市场申请

在美国信用卡公司 Visa( 维萨 ) 和 Mastercard( 万事达 )2017 年根据中国颁布的程序向中国人民银行递交在中国从事人民币结算业务申请后，人民银行至今仍拒绝承认申请，因为一旦承认申请，中国的央行必须在 90 天内做出决定。





据金融时报援引消息报道，中国央行有意拖延美国信用卡公司的申请，突显了外国公司和特朗普政府贸易谈判人员的抱怨，即中国利用非正式壁垒阻挠外国竞争者进入中国市场，即使中国的明文规定确保对外国公司平等对待。





报道表示，中国拒绝启动对美国两家信用卡申请的审批程序，可能给美中贸易谈判带来麻烦。目前，双方贸易谈判处于 3 月 2 日前双方达成协议或面临新一轮征收关税的最后期限前的关键时刻。





另据路透社报道，中国国内的信用卡市场由中国银联垄断，想打入这一市场外商一直被拒于门外。美国 2010 年向世贸组织提告， WTO 2012 年裁定中国歧视美国信用卡业者，让中国公司享有非法垄断。 WTO 认为，在中国发行人民币支付卡，都必须与中国联银的网路相容，以及所有中国所有商家和提款机接受银联卡的要求，违反 WTO 规定。





这一判决被视为美国的一大胜利。 2016 年中国人行被迫颁布银行卡清算业者的管理法规， 2017 年 6 月发布申请程序。 随后， Visa 和 Mastercard 当年都递交申请，但没有想到中国当局不承认申请，至今没有下文。





此一情况也说明美国的贸易谈判重点放在贯彻执行方面的原因。美国贸易代表办公室在美中最新一轮谈判结束后

1

月

9

日发表声明表示，他们和中国官员讨论到，达成的协议需要能全面落实，并能持续检验、有效执行。（美国之音）

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