美商务部长：美国对中国关税压力刺痛中国经济和增加就业的能力

美国商务部长罗斯星期一（ 1 月 7 日）表示，美国对中国加征的贸易关税，正在刺痛中国的经济 , 以及北京创造就业的能力和避免社会动荡的能力。





罗斯在接受美国全国广播公司财经频道专访时说，中国的 GDP 增长率在下降，零售额增长率在下滑，资本投资增幅在下跌。他说，中国经济增长放缓，在中国急需要创造数以百万计的工作机会，抑制来自农村的社会动荡方面，是一个大问题。他说，农民工到城里找不到工作返乡后，产生现实的社会问题。这些人是非常不满的一个群体。





特朗普政府希望，中国目前经济增长放缓，就业市场不振的现状，能让美国在美中贸易谈判中占据上风。与此同时，美国副贸易代表格里什（ Jeffery Gerrish ）率领的美国贸易谈判代表团星期一在北京和中国同行举行副部长级的谈判。目前，格里什尚未发表关于这次磋商情况的评论。





罗斯认为，美中两国的贸易谈判很可能达成一个美国能够接受，中国也能够接受的合理解决方案，首先是最容易做的，即中国扩大从美国进口商品，进口更多的大豆，更多的能源等等；第二个是中国的结构性改革，这比较困难。这涉及保护知识产权，市场准入等等；第三个方面最难，以往的历史表明，中国在遵守协议履行方面做得不好，因此，关键问题是，有什么机制来确保协议能够落实和执行，如果有人不按协议执行，惩罚措施是什么。





美中两国元首

12

月

1

日在阿根廷达成共识，美国将把针对中国

2000

亿美元进口产品提高关税的时间改为美国东区标准时间

2019

年

3

月

2

日午夜

12

点零

1

分。美国原计划从

2019

年

1

月

1

日起把对这些产品的关税从

10%

提高到

25%

。（美国之音）

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