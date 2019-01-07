特斯拉CEO马斯克发推文称上海超级工厂今日破土

特斯拉创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)(TSLA.O)在一份推文中表示，上海超级工厂于周一破土动工，正式开始建设特斯拉在中国的第一座工厂，到年底前可望开始生产Model 3电动汽车。
这座规模达20亿美元的工厂建设进展受到密切关注，是特斯拉的一次大手笔投资，希望强化在中国市场的地位，不过在当地市场亦将面临来自国内对手的激烈竞争，销售也将受到美国进口关税提高的打击。
“期待今天 @特斯拉上海超级工厂 破土动工！”马斯克在推特上写道。
特斯拉在10月厂址获得批准后，就一直在推进建厂计划，招聘员工、开始采购建筑材料，并在上海成立了一家融资租赁公司。
这座超级工厂也将是中国第一家外商独资汽车厂，反映出中国全面转向放开汽车市场，尽管当前中美贸易战仍然十分激烈。
按照特斯拉的计划，上海工厂投产初期将生产Model 3和Model Y汽车，年产能力为25万辆。
“目标是在今年夏天完成初期建设，年底生产Model 3，并在明年达到大批量生产，”马斯克在推特的另一篇文章中写道。
“上海超级工厂生产的Model 3/Model Y将供应大中华地区，”马斯克补充道。
特斯拉表示，计划从2019年开始在新工厂生产其热销车型Model 3。上海市政府在一份声明中表示，市长应勇在去年12月现场调研时鼓励该公司“加快推进”工厂建设。
中国是最大的电动汽车市场，大多数人预测，随着政府部门力争在2030年实现100%电动汽车的目标，中国的电动车销量将迅速加快。(路透社)
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